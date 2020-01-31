Известная украинская гимнастка Анна Ризатдинова, финалистка "Танцев со звездами", показала новый образ в черной кофточке

Ризатдинова позировала в этот раз на фоне большой картины в черном наряде. На ней была кофточка с открытыми плечами, штаны и туфли. Образ дополнила Анна поясом на талии. Волосы в этот раз гимнастка решила собрать в хвост. На фоне еще можно заметить несколько диванов с подушками. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты не смогли оценить фотографию или написать комментарии под публикацией. Снимок был опубликован в сторис, где такой функции не предусмотрено.

Ранее мы сообщали, что известная украинская гимнастка и финалистка шоу «Танці з зірками» Анна Ризатдинова поразила новым снимком из своего путешествия в Токио.

Так, Ризатдинова опубликовала снимок, на котором стоит возле известного памятника псу Хатико породы акита, который ждал своего хозяина на остановке каждый день, пока не умер от старости.

«Признавайтесь , кто плакал после фильма Хатико ?», – спросила гимнастка у своих фолловеров.

Анна Ризатдинова стоит и улыбается в центре шумного мегаполиса Токио (столица Японии). Она позирует в розовой яркой куртке, черных штанах и держа в руке сумочку-клатч.

Сообщалось, что гимнастка, финалистка шоу "Танці з зірками" Анна Ризатдинова похвасталась кадрами с вечеринки.

Гимнастка посетила день рождения Ирины Блохиной, с которого показала яркий фотоотчет. Компания собралась отмечать праздник в ресторане «Не только рыба».

Ирина Блохина - украинская спортсменка, певица, актриса и телеведущая. Она занимается художественной гимнастикой, где работает с украинской сборной в качестве хореографа. 15 января ей исполнилось 32 года.

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