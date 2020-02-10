Певица показала себя в салатовом платье во время стильной фотосессии без белья

Популярная певица Тина Кароль в последнее время не перестает удивлять фанатов своими снимками и видео на странице в Инстаграм

Певица очень часто делится с поклонниками не только постановочными снимками и яркими кадрами из фотосессий, но еще и цитатами, размышлениями и важными замечаниями.

Однако в этот раз на странице звезды в социальной сети Инстаграм появился пикантные кадры, на которых артистка решила показать себя в невероятном образе, сообщает Politeka.

На новых кадрах, которые Кароль представила на странице в Инстаграм, как позировала в свободном, слегка облегающем нежно-шелковом платье салатового оттенка, которое лишь подчеркнуло изгибы ее тела и идеальную фигуру. Ярким акцентом в образе Кароль стало глубокое декольте. При этом заметно, что звезда без нижнего белья. Певица дополнила образ легким макияжем и укладкой.

При этом не забыла певица также соблазнительно позировать, выставив напоказ немного пикантных частей тела, но лишь частично, оставив фанатов млеть от одного вида – как известно, Кароль не является сторонницей пикантных и вызывающих образов.

«После вчерашнего голоса😂все что надо 😍🔥», «Тин, специально в зелёном? Кактусик?) ❤️✨⭐️», «Рыдаю💔, не могу отойти от вчерашнего💛♥️», «Сильная девочка, любим🔥💔», «куколка 😍😍😍😍!!!», «Моя богиня😻», «Мне кажется, что я влюбился», «Красуняяяя 😍😍😍», «Magic🦋», «Muse❤️🔥», – пишут пользователи.

До этого певица представила трепетное фото, похваставшись женственным кадром. В этот раз певица решила показать новый образ из стильной фотосессии, во время которой позировала лишь в белом халате.

Также видно, что певица позировала на кровати с белым полотенцем на голове. Примечательно, что свой банный халат звезда соблазнительно распахнула, частично обнажив грудь. На лице артистки легкий макияж в естественных оттенках.

Поклонники певицы обратили внимание под постом в Инстаграм также на то, что звезда украсила нежный образ массивным серебристым кулоном, который по форме напоминает каплю. К слову, ранее артистка уже представляла похожий кадр, который довольно бурно обсудили поклонники.

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