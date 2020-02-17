Популярная певица Тина Кароль в последнее время не перестает удивлять фанатов своими снимками и видео на странице в Инстаграм

Певица очень часто делится с поклонниками не только постановочными снимками и яркими кадрами из фотосессий, но еще и цитатами, размышлениями и важными замечаниями.

В этот раз на странице звезды в социальной сети Инстаграм появились новые кадры, на которых артистка решила показать себя в стильном образе, сообщает Politeka.

В этот раз на фан-аккаунте в Инстаграм появилась целая серия жарких видео и фото из музыкальных гастролей.

На представленных кадрах Тина сменила довольно много нарядов и даже поразила формами в коротком платье, в наряде из блесток и даже майке из латекса с глубоким декольте. Примечательным и, наверное, любимым образом Тины у поклонников стал стильный наряд - пиджак и свободного кроя черные брюки.

Сама артистка сменила еще несколько нарядов за время выступления, а также ярким танцем вместе со своими партнерами из подтанцовки. Кадры были представлены с разных ракурсов, а сделаны на одном из концертов Кароль во всеукраинском туре, который она устроила в 2020 году.

Также на новых кадрах, которые Кароль представила на странице в Инстаграм, как позировала во время нанесения макияжа. Сама Тина показана чуть со стороны с кисточкой в руках и распущенными волосами.

Ярким акцентом в образе Кароль стало глубокое декольте, похоже, на звезде надето лавандовое платье. При этом заметно, что звезда весьма удачно дополнила образ естественным, почти незаметным макияжем без акцента на губах, но с подведенным глазами.

При этом не забыла певица также соблазнительно позировать, выставив напоказ немного пикантных частей тела, но лишь частично, оставив фанатов млеть от одного вида – как известно, Кароль не является сторонницей пикантных и вызывающих образов. А главной изюминкой нового фото стало именно украшение артистки – массивные серьги с камушками в форме капелек.

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