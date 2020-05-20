Как выглядят укладки, делая которые, женщины за 35 будут выглядеть как старушки

Казалось бы, такие популярные прически, но они могут стать неприемлемыми для женщин среднего возраста.

Мелкие кудри

Такой вариант прически может подойти лишь девушкам, которым не больше 20 лет, в противном случае - вы будете выглядеть, как минимум нелепо. Если вам уже за 30, то такой стиль будет для вас неприемлем, но если вы намерены выглядеть как странная тетушка, в которой "пружинки" волос торчат в разные стороны - дерзайте.

Высокий "зализанный" хвост

Довольно стильная и популярная в наше время прическа, которая во всей красе демонстрирует черты лица. Но в случае с дамами за 30, такой облик лишь насмешит всех вокруг."Зализанный" хвост ни в коем случае не сделает вас моложе, а того развеселит окружающих.

Прямой пробор

Такая укладка для волос подойдет лишь избранным девушкам, которые могут похвастаться идеальным овалом головы. Достаточно лишь немного сместить пробор в сторону или зачесать волосы набок, как ситуация тут же кардинально изменится.

Косички

В этом случае разговоры вообще лишние. Как вы себе представляете, что взрослая и самодостаточная женщина может заплетать косички, словно она еще не выросла из возраста школьницы? Это очень удобно и практично - спору нет, но только в том случае, если вы находитесь дома. Любительницам заплести косы стоит задуматься, и выбрать более женственный и изысканный вариант.

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