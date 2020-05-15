Первая леди Елена Зеленская призналась, что хочет не переживать по поводу своей внешности

По словам жены президента, неудачная прическа может ее беспокоить. Об этом она рассказала в интервью Elle в рамках проекта «Привычка быть осознанным». Зеленская призналась, что работает над собой, но ей не всегда удается быть спокойной.

«Не всегда удается отпустить ситуацию и не переживать по поводу синяков под глазами или неудачной прически, особенно когда тебя внимательно рассматривают. Возможно, когда-нибудь, мне удастся», - заявила первая леди.

Она добавила, что ей очень нравятся люди, которым хватает смелости открывать себя миру на все 100%. Зеленская отметила, что ей нравится японский подход к красоте, согласно которому они ценят несовершенство.

В одежде первая леди ценит удобство и практичность. Она отметила, что всегда покупает базовые вещи, без которых не обойтись. Ее любимая обувь – кроссовки. Их она может носить, не снимая.

«Если сохранится мода на комбинирование платьев со спортивной обувью, я буду счастлива», - подвела итог Зеленская.

Добавим, что в рамках проекта она также пожертвовала сервису аренды платьев свое платье, в котором впервые как жена президента встречала в Украине супругу премьер-министра Израиля Сару Нетаньяху. Это белое платье от украинского дизайнера Дафны Мэй.

Напомним, что Елена Зеленская не выдержала и рассказала о тяжелой жизни с президентом: «Я больше не могу…».

Как сообщала Politeka, Елена Зеленская с новой прической обратилась к украинцам: "Весь мир нам завидует".

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