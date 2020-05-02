37-летняя российская актриса Светлана Ходченкова, снимавшаяся в фильмах "Квартал 95", впечатлила естественной красотой
Как передает Politeka.net, звезда опубликовала свежее фото в "сториз" в Инстаграм, на котором предстала в восхитительном образе. Красотка показала свою натуральную красоту, отказавшись от косметики. Свежесть, здоровый румянец и гладкая, как шелк, кожа впечатляют - "как такое возможно?"
Светлана позировала в хорошо освещенной комнате напротив большого окна, из которого виднеется город внизу. Актриса предстала в белой майке с соблазнительным декольте, а ее шею украсила золотая цепочка с массивным кулоном.
Ходченкова с естественным румянцем на лице подняла голову и томно посмотрела в камеру, приоткрыв рот. Ее волосы при этом были собраны сзади.
"Оставайся дома", - подписала кадр Светлана.
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Ранее мы сообщали, актриса потрясла безумно красивыми черно-белыми фото. Ради эффектных кадров, Ходченкова избавилась от штанов и осталась только в худи оверсайз. Счастливая и растрепанная звезда пошалила перед камерой: покрутилась и поиграла с волосами. Актриса любит передавать на фото настроение. Как правило, ее снимки, которыми она делится в соцсети, отличаются глубиной, атмосферностью и оригинальными сюжетами.
Также мы рассказывали, Ходченкова удивила фото в корсете, "вывалив" упругие "мячики". Красотка подняла свой подбородок вверх, оголив красивые плечи и декольте. Ее волосы нежно спадали на одно плечо, добавляя пикантности образу. На груди у Ходченковой красовался знак супервумен.
«Интересный образ», «Офигеть», «Футуристическая», «Это бомба!» - писали пользователи в комментариях.
Напомним, что Светлана Ходченкова соблазнила новым эффектным образом: "Ураган".
Как сообщала Politeka, раздетая Светлана Ходченкова без стеснения блистала в одних украшениях: жаркое фото.
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