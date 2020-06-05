Молитва для каждого, кто столкнулся со сложной ситуацией в жизни

Каждый человек хоть раз в жизни стыкается с событиями, когда не обойтись без божьей помощи.

Бывает, что люди оказываются в обстоятельствах, когда просто нету сил справится с ситуацией. И когда силы выдержать все проблемы уже на исходи, остается только молится всевышнему о помощи. Передает Politeka.net.

Данную молитву о помощи нельзя читать когда-угодно. Она очень сильная и призывает силы Господа на помощь срочно.

Читай молитву о срочной помощи в те моменты, когда у тебя внутри все сжимается от отчаяния, когда ты просто не представляешь, как жить дальше, и не сможешь справиться самостоятельно без божественной поддержки.

«Создатель мой, Всевышний Господь Бог! Умоляю Тебя по воле Твоей святой окажи мне срочную помощь, не умедли ради имени Твоего.

Господи, услыши, Господи! Прости, Господи! Внемли и соверши, не умедли ради Тебя Самого, Боже мой.

Помоги мне увидеть Твое очевидное вмешательство и срочную помощь в моей проблеме (назвать проблему).

Господи, я знаю, что Ты скорый помощник в бедах, и поэтому я прибегаю к Тебе и знаю, что Ты поспешишь мне на помощь. А я от всего сердца моего прославлю Тебя теперь, потом и в вечности — Отца и Сына и Святого Духа.

Я верю в Твое обетование: «Просите и дано будет вам!». И благодарю Тебя за то, что Ты ответил срочно на мою просьбу по Твоей воле.

Аминь».

Ранее сообщалось, что Вознесение Господне всегда празднуется на 40-й день после Пасхи, когда христиане отмечают воскресение Иисуса Христа после распятия на Голгофе. Как гласит Священное писание, после воскресения Сын Божий еще 40 дней оставался среди людей.

В христианстве есть праздники с постоянной датой, такие как Рождество и Благовещение, а есть такие, которые каждый год отмечают в разное время. Многие события привязаны к Пасхе - самому главному моменту для православных. Дату Пасхального воскресенья определяют по специальному календарю - Пасхалии, а уже от нее отсчитывают дни до Вознесения.

В 2020 году Пасху отмечали 19 апреля, поэтому Вознесение нужно праздновать 28 мая. Этот праздник всегда приходится на четверг, но торжество продолжается еще и в пятницу.

Происхождение праздника описано в Евангелиях от Марка и Луки, а также в книге Деяний святых апостолов. После распятия и воскресения Иисус Христос еще больше месяца провел на земле, общаясь со своими учениками и последователями. На 40-й день Мессия собрал апостолов в поселении Вифания неподалеку от Иерусалима. Спаситель благословил своих учеников на горе Елеон и рассказал о том, что вскоре они будут крещены Святым Духом, чтобы дальше нести божью истину. После этого Иисус на глазах у людей вознесся на Небеса во плоти.

После этого два ангела сообщили собравшимся о том, что в будущем Христос должен вернуться на землю - судить живых и мертвых. Апостолы пришли в Иерусалим и рассказали об этих событиях.

Во время праздника Вознесения Господня христиане вспоминают о событиях на Елеонской горе, описанных в Библии. Вознесение Иисуса символизирует надежду человечества на спасение. Отправившись к Господу, Мессия открыл дорогу в Царство Небесное для всех людей. Но перед уходом он подчеркнул, что остается со своими последователями духовно.

Исследователи подчеркивают, что Иисус вознесся на Небеса в человеческом теле (во плоти), которое было покрыто ранами от гвоздей и копья стражника. Таким образом, он превознес человечество и доказал, что каждый может обрести вечную жизнь благодаря своей вере.

Праздник 28 мая завершает Пасхальный период, а потому называется «отдание Пасхи». Число 40 (столько дней проходит от Воскресения до Вознесения) является сакральным еще с библейских времен и часто встречается в Священном писании. Так 40 дней шел дождь, вызвавший всемирный потоп, столько же Моисей водил евреев по пустыне после Исхода из Египта.

Христиане начали праздновать Вознесение Господне по всему миру примерно с IV века. В православии эта дата имеет особое значение, верующие исповедуются, просят друг у друга прощения, а священники устраивают праздничные службы.

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