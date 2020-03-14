Самый скорбящий месяц 2020 года — март. Именно на него приходится сразу три Родительские субботы — на вторую, третью и четвертую седмицу. Всего таких суббот семь, и на каждую проводится служба в храме, поются поминальные молитвы.

В греческом языке слово суббота означает «ходатайство», что в церкви — молитва за других людей, когда батюшка просит Господа помочь нуждающимся или упокоить души. В Родительскую субботу принято вспоминать почивших близких, собственно из-за этого она «родительская». Во время Великого поста не предусмотрены другие поминальные дни и службы.

Из семи Родительских суббот две носят статус Вселенских. Даты «родительских дней» непосредственно зависят от других церковных праздников, по большей мере Пасхи, из-за чего нет устоявшегося календаря.

Первая вселенская суббота была мясопустной, и в 2020 году началась за 8 дней до старта Великого поста, а именно — 22 февраля. Следующей по счету идет Родительская суббота второй седмицы святой Четыредесятницы — 14 марта. В марте за ней также следует суббота третьей седмицы — 21 марта и суббота четвертой седмицы — 28 марта.

Источник: media.elitsy.ru

Явившись в день Родительской субботы в стены храма, каждый христианин должен отстоять службу полностью, особенно это касается вселенских панихид. После посещения храма принято ходить на кладбище и поминать усопших уже непосредственно возле могил, наводить там порядок. Кроме этого, субботы окутаны множеством традиций и запретов, о которых далее.

Список Родительских суббот и остальных поминальных дней, календарь 2020 года

Открыла список мясопустная суббота, которая состоялась 22 февраля. Далее ожидается:

три Родительские (поминальные) субботы в период Великого поста — 2-ой, 3-ей и 4-ой седмицы 14, 21 и 28 марта соответственно);

14, 21 и 28 марта соответственно); Родоница (более распространенное название — « Гробки ») — 28 апреля;

») — 28 апреля; Вселенская Троицкая пройдет 6 июня;

пройдет 6 июня; завершает список Дмитриевская (также Димитриевская) суббота, в 2020 выпала на 7 ноября.

Некоторые также спрашивают священнослужителей: «какого числа покровская поминальная суббота». Да, есть и такая, в 2020 году она встречается 10 октября. Но стоит отметить, что эта традиция совершается лишь в некоторых регионах РФ, поскольку связана с поминовением умерших воинов в борьбе «за веру и Отечество» под Казанью (времена, когда Иван IV Грозный завоевывал земли в 1552 г.).

Источник: ftimes.ru

Есть и ряд других поминальных дней, которые не входят в ряды Родительских суббот, а также отмечаются каждый год в конкретные даты:

Семик — встречается 4 июня, на седьмой четверг после великой Пасхи, и за 3 дня до святой Троицы;

Официальный день памяти и скорби — традиционно 22 июня, в этот день, как правило, люди молятся за души усопших воинов Второй Мировой войны;

День памяти православных воинов, который ежегодно встречают 11 сентября, больше известен как Головосечение, или также «Усекновение головы Иоанна Предтечи» (поминают обычно дома, а вот ходить на заупокойную службу или кладбища ненужно).

Как провести Родительскую субботу второй седмицы в Великий пост

14 марта христиане соберутся в стенах храма, чтобы помолиться вместе с батюшкой за души умерших родных, близких и других людей. Будет проводится обряд, который называют Парастас — специальная панихида, которую можно заказать в храме накануне служебного утра субботы. Люди пишут имена усопших в родительном падеже, но только так, как их крестили. Например, Даниил, но не «Даня», «Данила», Татьяна, а не «Таня», «Танечка».

Источник: 24ukr.net

В этот день с собой в церковь принято нести какие-либо постные продукты (спиртное и мясо/мясные продукты брать запрещено), и оставлять их на пожертвования в отведенном для этого месте. Также из волонтерских соображений в церковь несут вещи, игрушки. Все собранные пожертвования священнослужащие раздают нуждающимся. Таким добрым поступком люди могут помянуть всех родных и близких, которые по каким-то причинам умерли некрещенными, от аборта, самоубийства.

К столу в Родительские субботы обычно готовят поминальный обед. Это чаще всего кутья (как символ ушедших в рай людей), пироги, узвар и блины с всяческими начинками (они могут быть и не постными, если человек не принял вызов Великого поста).

Разумеется, в дни суббот люди читают разные молитвы. К примеру — общая короткая молитва.

«Упокой, Боже, души усопших рабов Твоих: (указываем кого, например, тетушки, родителей, друзей, также имена их) и всех добрых православных христиан. Прошу, прости им вся согрешения вольная и невольная, и даруй Отец Всевышний им Царствие Небесное».

Как правило, Господа просят простить усопших за грешные их деяния на земле и принять на Небеса, смилостивится над ними и избавить от страданий и мучений, даровать хорошую «жизнь» в другом мире, не отпускать с рая. Традиционно, в конце молитвы произносят «Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа. Ныне и присно и во веки веком Аминь».

Источник: glavpost.ua

Стоит отметить, что существуют специальные правила чтения таких молитв. Лучше всего, если они возносятся Богу в храме, но, если такой возможности нет, можно сделать все дома. Молится можно как наедине, так и вместе с семьей, держась за руки (как в голос, так и мысленно — «про себя»). Лучше всего предстать перед Всевышним на коленях. Нельзя обращаться к Небесам в уборной.

Молитву нужно произносить искренне, с сильной верой. Не скрывайте чувства, не бойтесь открыть эмоции. Всегда стоит говорить только правду. Если в доме есть святые иконы, лучше произносить текст перед ними. Общаясь через Бога с усопшими, можно сообщить им о последних новостях, поделиться своими мыслями.

Не стоит забывать и о свечах, которые нужно поставить в храме за упокой. Кроме традиций, молитв, существует и ряд запретов, которые нарушать — великий грех.

Источник: ftimes.ru

Что запрещено делать в Родительскую субботу

Как это ни странно, церковь во все Родительские субботы настоятельно не рекомендует излишне скорбеть, запрещает оставлять поминальные записки с именами тех, кто не был крещен православной церковью или лишил жизни сам себя. Также запрещено:

покидать храм до окончания службы (как правило, священнослужителям очень неприятно, когда люди уходят посреди молитв);

употреблять или, что еще хуже, поминать усопших алкогольными напитками;

плохо отзываться о покойных (страшный грех);

ругаться или как-либо конфликтовать, устраивать скандалы и повышать голос;

оставлять на могилке спиртное или сигареты (это относится и к тем, которые при жизни любил эти атрибуты);

говорить покойному фразу «До свидания», должно звучать только «Прощай» (по поверью, если сказать: «До свидания», то человек и сам в скором времени может встретиться с усопшим);

поднимать что-либо, оброненное на землю (издавна люди считают, что если упустить вещь на кладбище, то это неспроста, и лучше ее кинуть мертвой там).

Источник: hram.md

Некоторые также утверждают, что нельзя стирать, убирать, резать, шить и т.д. Но эти приметы скорее субъективны, и церковь о них не упоминает. Более глобальный вопрос: «как поминать», и как не сделать лишнего. Прочитайте молитвы и поставьте свечи в храме, попросите в усопших прощения, не ругайтесь, не употребляйте алкоголь, избегайте ссор и стрессовых ситуаций, не упоминайте плохого о покойнике — это основные правила, которые важно запомнить.

Всем известно, что люди после заупокойной службы ходят на кладбище. Но при этом, сами священнослужители утверждают, что это совсем необязательно. Они отмечают, что не тела покойных нуждаются во внимании, а их души, с которыми можно связаться только через Бога.

Напомним, глава УПЦ КП надеется на партнерские отношения с государством.

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