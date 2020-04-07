Лунный посевной календарь на май 2020 поможет дачникам, огородникам, садоводам и фермерам правильно посадить растения и получить щедрый урожай.

Что такое лунный календарь и как им пользоваться

Научно доказано, что Луна влияет на многие процессы, которые происходят на Земле. Все дело в положении спутника относительно планеты, которое еще называют фазой. В зависимости от расположения, Луна изменяет магнитное поле. В результате на Земле чередуются приливы и отливы, увеличивается или понижается давление воздуха, меняется погода и движение воздушных потоков.

Кроме того, Луна сильно влияет на земную кору и почву, хотя это и не видно невооруженным взглядом. Люди давно заметили, что в зависимости от лунной фазы, корни и стебли растений ускоряют или замедляют свой рост. Посадив семена или рассаду в благоприятное время, можно получить более богатый урожай, но ошибка грозит слабостью, гниением, усыханием или другой бедой для растения. Фазы Луны также определяют благоприятные и неблагоприятные периоды для обработки земли: прополки, удобрения, вытравливания вредителей и тому подобного.

Основные фазы Луны определяют по ее освещенности. Сама по себе Луна не светится, а лишь отражает свет Солнца. Временами ее хорошо видно на ночном небе, а порой она полностью скрывается в тени Земли. Всего выделяют восемь лунных фаз:

Новолуние — практически не видна на небосводе.

Молодая луна — появляется на небе в виде тонкого серпа.

Первая четверть — видна половина Луны.

Растущая Луна — период, пока ночное светило не

покажется полностью.

Полнолуние — целиком видна на небосводе.

Убывающая Луна — с каждым днем природный спутник все сильнее уходит в тень.

Последняя четверть — освещена половина Луны.

Старая Луна — едва заметный "серп" перед тем, как светило полностью погаснет, и начнется новый цикл.

Использовать лунный посевной календарь на май 2020 очень просто. Любому человеку, который занимается растениями, достаточно посмотреть, какого числа что можно и нельзя делать – таким образом можно без труда спланировать все необходимые работы в поле, саду или огороде. Не нужно самостоятельно узнавать, как будет фаза Луны и как она влияет на те или иные сельскохозяйственные культуры. Ориентироваться поможет простая таблица для овощевода и фермера, которую лучше распечатать и повесить рядом с календарем.

Лунный посевной календарь на май 2020 по фазам

Прежде чем изучать лунный посевной календарь на май 2020 года и строить планы на конкретные дни месяца, стоит ознакомиться с одним важным правилом: многолетние растения, включая кусты и деревья, лучше всего высаживать перед фазой полной Луны – тогда они будут расти хорошо и быстро. Но в само полнолуние от посадки нужно воздержаться, а еще лучше - за день до него и сразу после. Растения, высаженные в новолуние, как правило, приносят скудные плоды.

Полнолуние в мае 2020 года в Украине будет только один раз – 7 числа. Соответственно, с 6 по 8 мая лучше воздержаться от любых работ и отложить садовый инвентарь. Даже комнатные растения стоит оставить в покое. Новолуние состоится 22 мая, дайте земле отдохнуть с 21 по 23 числа.

Известны периоды, когда лучше всего сажать конкретные культуры. Так овощи и зелень, которые плодоносят на поверхности, лучше сажать, пропалывать и подкармливать в период растущей Луны (1-5 мая, 26 мая и до конца месяца). А вот корнеплоды и клубневые культуры, которые растут непосредственно в почве, стоит сажать и обрабатывать в фазе убывающей Луны (9-21 мая). Когда Луна убывает – самое время посадить газонную траву, вырывать сорняки и обрезать усики.

Лунный посевной календарь на май 2020 по датам

1 мая, пятница. Нельзя сажать и пересаживать садово-огородные культуры, но это благоприятное время, чтобы посадить кусты и деревья, скосить траву для замедления ее роста. Можно мульчировать, полоть, принимать меры против вредителей и возможных заморозков.

2 мая, суббота. Не стоит сажать фруктовые деревья, овощи, любые сорта на семена. А вот декоративные растения, которые не плодоносят, будут расти хорошо. Очень благоприятный день для посадки шиповника, жимолости, вьющихся цветов. Можно скосить траву, чтобы росла медленнее.

3 мая, воскресенье. Рекомендации такие же, как и на 2 мая. Кроме того, можно садить корневые овощи.

4 мая, понедельник. Идеальный момент, чтобы посадить цветы и фруктовые деревья косточковых сортов, закладки клубней и семян на хранение. Можно косить траву и поливать землю, обрезать цветы, подвязывать и удобрять комнатные растения. Хорошее время, чтобы посадить кабачки, огурцы, фасоль, горох, рассаду капусты, лук для зелени, тыкву.

5 мая, вторник. Те же рекомендации, что и на предыдущий день, за исключением посадки тыквы. Вместо нее лучше сажать бахчевые растения: (арбуз, дыня) .

6 мая, среда. Можно сажать капусту, огурцы, перец, помидоры, тыкву, картошку, кабачки, привить культуры, внести удобрения, полить, вытравить вредителей, разрыхлить почву. Не стоит делить растения по корням, высаживать деревья. Но лучше всего не беспокоить сад и огород, ведь на следующий день начнется полнолуние.

7 мая, четверг. В связи с полнолунием не рекомендуется ничего сажать и обрабатывать.

8 мая, пятница. Сразу после полнолуния не стоит ничего садить, но можно прополоть сорняки и подстричь газон.

9 мая, суббота. Можно начать посевные работы, а именно: посадить редис, репу, картофель, поухаживать за земляникой.

10 мая, воскресенье. Рекомендуется посадить редис, брюкву, репу, картофель, а также декоративные цветы, особенно розы. Благоприятный день для разрыхления, удобрения почвы, обрезки и прививки деревьев.

11 мая, понедельник. Можно садить картофель, редис, репу, брюкву, лук на зелень, горох, фасоль, тыкву, сладкий перец, чеснок, а также разрыхлять и удобрять землю, ухаживать за деревьями. Не стоит пересаживать цветы.

12 мая, вторник. Сохраняются рекомендации 11 мая, можно сажать декоративные цветочные растения.

13 мая, среда. Лучше ничего не сажать. Вместо этого стоит скосить траву, прополоть и проредить грядки, опрыскать и окурить растения, подстричь деревья и кусты, посвятить день прищипыванию или мульчированию.

14 мая, четверг. Луна находится в последней четверти. Рекомендуется разрыхление, опрыскивание, окуривание, прополка, мульчирование, разрыхление, борьба с вредителями. Посадку всех растений следует отложить.

15 мая, пятница. Хороший день, чтобы посадить сельдерей, редиску, луковичные растения, тыкву, огурцы, землянику, малину. Можно сажать рассаду перцев всех сортов, капусты, баклажанов, помидоров. Стоит также привить деревья и ягодные кусты, прокультивировать, полить и удобрить землю.

16 мая, суббота. Рекомендуется посадить редиску, картофель, сельдерей, лук, рассаду томатов, капусты, перца, баклажанов, семена свеклы, луковичные культуры, Можно прививать деревья и ягодные кусты, вносить удобрения, поливать.

17 мая, воскресенье. Следует посадить луковичные культуры, редис, сельдерей. Можно перенести овощные растения из теплиц на открытые грядки. Идеальный момент, чтобы полить, прокультивировать или удобрить почву, привить деревья и кусты, в первую очередь – ягодные.

18 мая, понедельник. Не рекомендуется сеять и садить. Лучше уделить время обрезке деревьев и кустов, подготовку к посеву, борьбу с вредителями, прополке, мульчированию, разрыхлению, введению средств против болезней, закладке компоста.

19 мая, вторник. Лучше воздержаться от посадки. Можно подстричь газон, обработать растения от болезней, внести подкормку, разрыхлить почву.

20 мая, среда. Благоприятное время для посадки в грунт корнеплодов, луковичных и клубневых сортов растений, многолетних цветов. Можно подстричь деревья и кусты.

21 мая, четверг. Стоит посеять семена однолетних растений, красную фасоль, декоративные тыквы, можно посадить корнеплоды, луковичные, клубневые.

22 мая, пятница. Наступает новолуние, поэтому не стоит ничего сажать или каким-либо образом обрабатывать землю.

Источник: Ведьмочка

23 мая, суббота. Рекомендуем посадить бобовые и вьющиеся растения, такие как виноград или плетущаяся роза. Хороший момент, чтобы срезать лишние побеги, прополоть грядки, подготовить участок для посадки, провести мульчирование, опрыскать и окурить от вредителей.

24 мая, воскресенье. Пришло время сажать бобовые и вьющиеся растения, удалять лишние побеги, мульчировать, бороться с вредителями и болезнями. Можно пересадить землянику и посеять петрушку.

25 мая, понедельник. Благоприятный день для посадки и пересадки практически всех растений, особенно бахчевых, бобовых, баклажанов, кабачков, патиссонов, огурцов. Лучше отдать предпочтение низкорослым растениям, потому как в будущем стебель будет не очень прочным. Хорошо приживется рассада цветов и капусты.

26 мая, вторник. Тоже хорошее время для посадки низкорослых растений, а вот с высокорослыми лучше подождать. Рекомендуется посадить рассаду низких сортов помидоров, перца, капусты, баклажанов, посеять огурцы, кабачки и бобовые.

27 мая, среда. Луна неблагоприятно влияет на высаженные садово-огородные культуры. Зато можно посадить деревья или кусты, скосить траву для замедления роста, заняться мульчированием и борьбой с вредителями. Землю стоит разрыхлить, убрать сорняки и подготовиться к заморозкам, если о них предупреждает прогноз погоды.

28 мая, четверг. В этот день рискованно сажать овощи и цветы, лучше заняться кустарниками и деревьями: посадить, сформировать кроны, опрыскать от вредителей и болезней. На огороде можно проредить всходы.



29 мая, пятница. Плохой день для посадок любых садово-огородных культур. Зато можно посеять теплолюбивые травы, такие как розмарин, майоран

и базилик, но участок нужно на время накрыть.

30 мая, суббота. Неблагоприятное время для посадки как семян, так и рассады, зато удачное – для декоративных растений и кустарников (жимолость или шиповник). В этот период хорошо приживаются вьющиеся виды. Рекомендуется обработать уже посаженную землянику.

31 мая, воскресенье. Посадочный календарь не советует сажать овощи, фруктовые или ягодные деревья. Лучше скосить траву, чтобы медленнее росла, разделить и пересадить многолетние растения.

Напомним, лунный посевной календарь на апрель 2020: шпаргалка для фермера и садовода.

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