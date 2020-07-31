Астролог Василиса Володина назвала знаки Зодиака, которых ждет сложный август

Специалист выделила четырех представителей Зодиакального круга, которым стоит готовиться к худшему.

Телец

Последний летний месяц для вас очень сложным. Усталость и лень будут все сильней одолевать Тельцов. Володина советует проводить больше времени на природе во избежания проблем. Благодаря отдыху, у вас появятся силы и мотивация для дальнейшей работы.

Дева

Рожденных под этим знаком Зодиака тоже накроет волна негатива. Вам может показаться, что все дела заходят в тупик, но все не так плохо. Володина советует очистить окружение от людей, которые негативно влияют на вас. Девы не должны опускать руки. Выверенные решения позволять вам выйти с лета еще сильней.

Козерог

Еще одним знаком Зодиака, которые попадут под негативное влияние окружающих стал Козерог. В данном случае астролог рекомендует не вестись на провокации и настаивать на своем. Советы недоброжелателей могут очень плохо сказаться на вашем будущем, поэтому не бойтесь принимать решения самостоятельно.

Рыбы

Представителей этого знака Зодиака ждут сложности с финансами и в личной жизни. Володина предупреждает, что вероятны проблемы с преодолением препятствий, тревоги за детей и близких. Астролог советует подождать до осени с новыми начинаниями и радикальными переменами в судьбе. Сейчас куда полезнее направить всю энергию на решение текущих проблем.

Напомним, что август станет особенным для трех знаков Зодиака.

Как сообщала Politeka, удача отвернется от трех знаков Зодиака, кому грозят неприятности в августе.