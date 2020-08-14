Астролог Василиса Володина назвала знаки Зодиака, которым будут не страшны проблемы в августе

По словам специалиста, защиту свыше получат четыре представителя Зодиакального круга.

Tелец

Для вас последний месяц лета будет складываться довольно удачно, но проблемы будут подстерегать Тельцов на каждом шагу. Володина уверяет, что вы сможете значительно улучшить свою жизни во всех сферах, но для этого нужно отбросить все сомнения, и решительно двигаться к своей цели. Вам не стоит бояться принимать важные решения, так как Вселенная будет на вашей стороне.

Лев

Середина августа станет для вас тем еще испытанием. По словам Володиной, буквально каждый ваш шаг будет казаться сомнительным, но удача не оставит Львов в такой сложный период. Астролог советуют поберечь нервы, и смело браться за любое дело.



Bесы

У рожденным под этит знаком Зодиака начинает, может, самый успешный период в этом году. Володина уверяет, что с 1З-е по 20-е число вы сможете реализировать все свои планы и значительно улучшить свою жизнь. Астролог советует сосредоточиться лишь на одной жизненной сфере и, отбросив все сомнения, действовать незамедлительно. Силы свыше сделают все, что бы вы достигли желаемых результатов.

Bодолей

Представителей этого знака Зодиака ждет напряженная середина августа. В вашем окружении появится недоброжелатель, который будет всячески ставить вам палки в колеса. Володина советует не переживать по этому поводу, так как вы вовремя вычислите и навсегда избавитесь от него.

Напомним, что август станет особенным для трех знаков Зодиака.

Как сообщала Politeka, удача отвернется от трех знаков Зодиака, кому грозят неприятности в августе.





