Военный эксперт Александр Мусиенко прокомментировал подготовку визита путина к Си в Пекине для решения проблемы банковских платежей, в частности, аналог системы SWIFT для БРИКС.

Об этом он рассказал в своем блоге.

Об этом, отмечает эксперт, пишет Reuters со ссылкой на источники в российских бизнес-кругах, источники эти, конечно, такие себе, но они информированы. И они говорят, рассказывает он, что бизнес ожидает от этого визита улучшения ситуации с транзакциями.

«Вопрос экономики, скажем так, не первоочередный, я думаю. Он, конечно, будет поднят, но первоочередная задача – это то, чтобы Китай начал рисовать очертания какого-то перемирия, мира, и чтобы это был именно китайский план, который готова поддержать россия, и чтобы, конечно, этот план включал инициативы россии, чтобы этот план включал нормы, которые устроят россию, чтобы россия не выглядела побежденной в этой ситуации», - объясняет Александр Мусиенко.

К тому же, подчеркивает он, подготовка к этому визиту проходит на фоне официального сообщения ОП, что 15-16 июня состоится саммит мира. Это, констатирует эксперт, очень важное событие, и все мировые СМИ будут говорить о том, как Украина видит очертания будущего мира, исходя из норм международного права. Итак, утверждает он, очевидно, что россия хочет отвлечь внимание от этого.

Как сообщала Politeka, Доний рассказал, решатся ли россияне наступать на Харьков.

Также Politeka писала, что Мусиенко предупредил об активизации роспропаганды в мае.





