26 апреля на 4-м энергоблоке Чернобыльской АЭС произошел взрыв, вошедший в историю человечества, как одна из самых чудовищных катастроф. Первых пострадавших, как персонал ЧАЭС, так и пожарных, начиная с 4 утра, привозили в больницу МСЧ-126, которая сегодня остается одним из самых жутких мест в мертвом городе Припять

Однако страшнее разгромленных палат и коридоров медицинского учреждения является его подвал, пишет Politeka. Именнно сюда, как рассказывает блогер Посталовский Александр сбрасывали все загрязненные радиацией вещи. Обувь, верхнюю одежду, белье, на котором лежали обреченные на смерть люди.

«Многих обладателей этих вещей уже давно нет в живых, несколько десятков человек, участвовавших в ликвидации пожара на 4-ом энергоблоке умерли мучительной смертью в течение двух недель в 6-й московской больнице», — рассказывал Поставловский.

Автор снимков также уточняет, что в настоящее время радиационный фон в помещениях больницы МСЧ-126 «вполне нормальный» и они входят в число объектов, которые разрешено посещать экскурсиям, однако спускаться в подвал строго запрещено.

«Жуткое и мрачное место. Далеко не все опытные посетители Зоны Отчуждения, которые ездили сюда уже больше 10 раз, решаются попасть в подвал МСЧ-126. Вернуться туда вообще хотят единицы. А желающих посетить среди моих знакомых почти не осталось. Лично я спустился бы еще раз в «подвал смерти». Наверное, все же побеждает интерес к истории и банальное любопытство. Но лично Вам я не советую туда спускаться, есть в мире куда более интересные и безопасные вещи», — заключает Посталовский.

Снимки были сделаны в 2014 году, однако можно быть уверенным, что за прошедшие три года в этом жутком помещении ничего не изменилось.

Напомним, стало известно, как изменился Чернобыль за 30 лет, опубликованы фотографии.

Как сообщала Politeka, Припять изуродовали за неделю до годовщины трагедии на ЧАЭС.

Также сообщалось, что находка из Чернобыльского леса удивила ученых: «благоприятная радиация»

Фото: Александр Посталовский