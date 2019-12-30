Новый год 2020 наступил. Читайте о том, что нельзя делать 1 января, чтобы весь 2019 год был удачным

Есть немало традиций и запретов, которые относятся к первому дню нового года. Некоторых мы придерживаемся интуитивно, например, запрета на тяжелую работу. Кому придет в голову работать 1 января? А некоторые приметы вызывают недоумение. Однако полезно будет узнать все новогодние традиции.

Запоминайте, что нельзя делать 1 января, чтобы не упустить удачу в наступившем году.

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Что нельзя делать 1 января

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1 января олицетворяет собой весь будущий год. Так что лучше провести этот день, придерживаясь всех традиций. Первая из них гласит, что в первый день года нельзя работать, даже убирать в доме. Иначе весь год пройдет в заботах и без отдыха.

Запрет распространяется и на вынос мусора. Так что последствия новогодней ночи придется разгребать уже 2 января. Тем более что среди беспорядка можно обнаружить какую-то необычную находку, а в первый день года любая мелочь становится символом и предсказывает, какие сюрпризы предстоят вам в новом году.

Проводить весь день на диване с недоеденным ночью салатом или тортом, конечно, не стоит. Помните же, год вы проведете так же, как 1 января. Поэтому лучше всего отправиться на прогулку, встретиться с друзьями. Большой удачей считается встретить 1 января первым мужчину. Можно даже специально договориться с кем-то из знакомых или соседей. Тогда удача будет сопровождать вас в течение целого года.

Для торговцев 1 января есть особая примета. Первому покупателю в первый день нового года нужно сделать большую скидку, тогда торговля будет успешной все 12 месяцев.

любовь, новый год, рождество

Еще одну новогоднюю примету нужно запомнить незамужним девушкам, которые хотят встретить свою вторую половину. 1 января нужно купить молоко и наблюдать за ним. Если в течение двух недель оно не прокиснет, то в текущем году нужно ждать свадьбы.

Погода 1 января расскажет о том, каким будет год. Если небо звездное, то можно ждать богатого урожая ягод. Иней на деревьях предсказывает урожай хлеба, а сильный ветер – к урожаю фруктов.