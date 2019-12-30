Новый год 2020 наступил. Читайте о том, что нельзя делать 1 января, чтобы весь 2019 год был удачным

Есть немало традиций и запретов, которые относятся к первому дню нового года. Некоторых мы придерживаемся интуитивно, например, запрета на тяжелую работу. Кому придет в голову работать 1 января? А некоторые приметы вызывают недоумение. Однако полезно будет узнать все новогодние традиции.

Запоминайте, что нельзя делать 1 января, чтобы не упустить удачу в наступившем году.

Что нельзя делать 1 января

1 января олицетворяет собой весь будущий год. Так что лучше провести этот день, придерживаясь всех традиций. Первая из них гласит, что в первый день года нельзя работать, даже убирать в доме. Иначе весь год пройдет в заботах и без отдыха.

Запрет распространяется и на вынос мусора. Так что последствия новогодней ночи придется разгребать уже 2 января. Тем более что среди беспорядка можно обнаружить какую-то необычную находку, а в первый день года любая мелочь становится символом и предсказывает, какие сюрпризы предстоят вам в новом году.

Проводить весь день на диване с недоеденным ночью салатом или тортом, конечно, не стоит. Помните же, год вы проведете так же, как 1 января. Поэтому лучше всего отправиться на прогулку, встретиться с друзьями. Большой удачей считается встретить 1 января первым мужчину. Можно даже специально договориться с кем-то из знакомых или соседей. Тогда удача будет сопровождать вас в течение целого года.

Для торговцев 1 января есть особая примета. Первому покупателю в первый день нового года нужно сделать большую скидку, тогда торговля будет успешной все 12 месяцев.

Еще одну новогоднюю примету нужно запомнить незамужним девушкам, которые хотят встретить свою вторую половину. 1 января нужно купить молоко и наблюдать за ним. Если в течение двух недель оно не прокиснет, то в текущем году нужно ждать свадьбы.

Погода 1 января расскажет о том, каким будет год. Если небо звездное, то можно ждать богатого урожая ягод. Иней на деревьях предсказывает урожай хлеба, а сильный ветер – к урожаю фруктов.