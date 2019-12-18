19 декабря – известный праздник, который приносит радость всем детям

19 декабря называют днем святого Николая Чудотворца или Никола Зимний.

Николая Чудотворец считается наиболее печатаемым святым в христианской традиции. Считается, что Святой Николай помогал бедным детям и сиротам, подкидывая в их дом разнообразные теплые вещи, игрушки и даже сладости. Также считается, что он покровительствовал детям, которых кто-то похитил или погубил.

Люди в этот день балуют детей подарками. Однако, делать это нужно ночью с 18 на 19 число. Раньше взрослые поучали детей, что послушные ребята находит под своими подушками сладости, а вредные – угольки.

Также существует поверье, что в этот день нельзя ничего делать для себя, а только для близких и нуждающихся людей. Кроме этого, необходимо помириться со всеми, с кем находился в ссоре. Тогда дружба будет сопровождать вас целый год.

Считается, что если в этот день не позаботиться о бедных или сиротах, то семь лет будешь терпеть убытки.

Интересный факт, что в Украине подарки обычно кладут детям именно под подушку, а в Европе – в носки, которые заранее развешиваются возле камина.

Не менее интересной традицией является приготовление сладких медовых пряников, которые также следует раздавать детишкам.

Считается, что чем больше добрых дел на День Святого Николая сделает человек, тем больше здоровья будет у него в следующем году.

Стоит также упомянут, что ко Дню Святого Николая следует раздать все долги, иначе, как считали наши предки, это могло привести к неприятностям с финансами.

Народные приметы на 19 декабря:

Снег укрыл землю до праздничного дня, жди морозную зиму.

Холодный День святого Николая предвещал холодную зиму, а теплый праздничный денек — солнечную и теплую зимнюю погоду.

Добрая примета, если с утра пораньше хозяин дома успеет обойти все свое хозяйство и покормить домашних животных.

Европейцы загадывают в этот день заветное и доброе желание, и Николай обязательно его исполняет. Верьте, и желание претворится в жизнь!

Напомним, что верующие по всему миру посещают соборы, где находится чудотворная икона Святого Николая, чтобы обратиться к святителю с молитвой и самым сокровенным.

Кроме этого, сообщалось, что согласно народным верованиям, в ночь с 18 на 19 декабря Святой Николай в лике старца ходит по земле, прогоняет злых духов и кладет под подушки подарки детям, которые целый год слушались и помогали родителям.