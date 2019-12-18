19 грудня – день, коли Святий Миколай приносить подарунки і дітям, і дорослим, які не перестають вірити в чудеса

За легендами і повір’ями, Святий Миколай зробив багато добрих справ для тих, хто всім серцем вірив в чудеса, всупереч прикрощів і бід.

Подарунки-миколайчики

Найсмачніше і приємне в цей день, коли святий Миколай приносить подарунки. Вважається, що святий Миколай в ніч з 18 на 19 грудня ходить по землі і кладе діткам подарунки під подушки або в чобітки, щоб вранці малюки зраділи довгоочікуваного сюрпризу.

Подарунки від святого Миколая дістаються дітям, які були слухняними. Він спостерігає за їх поведінкою цілий рік, записуючи все вчинки дитини в свою чарівну книжку.

У день, коли святий Миколай приносить подарунки, його супроводжує незвичайна свита – два ангели і два чортика, які нагадують святому з його записів про хороші і погані вчинки малюка.

Крім того, напередодні свята Миколай Чудотворець випікає печиво у вигляді зірочок в подарунок дітям. А подарунки, які потрапляють в мішок старця і які діти знаходять на ранок, називають миколайчиками.

Звичаї

У день 19 грудня, коли святий Миколай приносить подарунки, господар будинку повинен прокинутися на світанку і обійти всі господарство, заглянувши обов’язково в хлів і нагодувавши тварин. Якщо раптом його хтось випереджав, наступний рік міг принести нещастя в родину.

Коли батько повертався, вся родина вбирала святковий одяг і йшла до церкви на ранкову службу. А після пригощали солодощами племінників, хрещеників і дітей-сиріт.

Після служби проходило пишне гуляння, на яке запрошували не тільки родичів і друзів, а й тих, з ким посварилися. Відмовитися від такого запрошення вважалося гріхом.

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