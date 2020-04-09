Politeka расскажет о самых интересных исторических событиях, днях рождения знаменитостей и о том, какой сегодня праздник

Вы также узнаете о том, что отмечают 9 апреля по народному календарю и у кого сегодня День ангела

Какой 9 апреля праздник в мире

9 апреля отсутствуют поводы для празднования международных и национальных праздников отсутствуют. Но сегодня есть хорошая возможность отметить шуточные праздники, или вспомнить исторические события, которые оставили важный след в истории.

Шуточные праздники

День веры в собственную неотразимость

Праздник лучших друзей

Исторические события 9 апреля: что интересного происходило

1667 — в Париже состоялась первая в мире публичная выставка искусств.

1860 — французский изобретатель Эдуард-Леон Скотт де Мартинвилл сделал первую аудиозапись.

1921 — в Ялте основали музей Чехова.

1953 — кинокомпания «Уорнер Бразерз» представила первый 3-D фильм — «Дом восковых фигур».

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1959 — НАСА объявила о наборе первой группы астронавтов. В СССР первая группа космонавтов была сформирована на год позже.

1966 — Ватикан отменил Индекс запрещенных книг, просуществовавший более четырех веков.

1970 — Пол Маккартни заявил, что больше не будет работать с Джоном Ленноном, положив конец существованию «Битлз» как группы.

2015 — Верховная Рада Украины приняла закон «Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрете пропаганды их символики».

9 апреля — День ангела

Имена для девочек по святцам 9 апреля: Матрена.

Имена для мальчиков по православному календарю 9 апреля: Александр, Иван, Макар, Павел, Феодосий.

9 апреля — День рождения знаменитостей

1336 — один из наиболее известных мировых завоевателей — Тамерлан.

1794 — создатель современной поперечной флейты Теобальд Бём.

1821 — поэт и критик, классик французской и мировой литературы Шарль Бодрел.

1926 — американский издатель, основатель журнала «Playboy» Хью Хефнер.

1932 — обезьяна Чита — одна из самых знаменитых обезьян в мире. Она снималась в фильмах о приключениях Тарзана и занесена в Книгу рекордов Гинесса как главный долгожитель среди обезьян.

1933 — французский актер Жан-Поль Бельмондо.

1966 — американская актриса Синтия Никсон.

Народные приметы на 9 апреля

В народном календаре 9 апреля — день Матрены, которую считали покровительницей хозяек. Женщины 9 апреля обращались к ней с молитвой, чтобы Матрена помогла им в домашних делах.

От Матрены дни становились все теплее, перелетные птицы возвращались в свои гнезда. Лед уже полностью сходил с рек, и 9 апреля мужчины начинали рыбачить.

Народные приметы на 9 апреля следующие:

Чайки летают над домом 9 апреля — скоро будет дождь.

Маловетреная день на Матрену — лето будет засушливым.

Утренний туман 9 апреля обещает ясную погоду днем.

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