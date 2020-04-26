В сети появилась запись, как в ночь взрыва на Чернобыльской атомной электростанции общались диспетчеры
Сегодня, 26 апреля, с момента крупнейшей ядерной катастрофы в истории человечества прошло 34 года.
На аудиозаписи — переговоры операторов Центрального пункта пожарной связи, военизированной пожарной части ЧАЭС, диспетчеров поселков Иванкове и Полесское, а также руководства пожарной охраны станции.
– Алло. Это ВПЧ-2?
– Да.
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– Что у вас там горит?
– Взрыв… на главком корпусе… между третим и четвертым блоком.
– А там люди есть?
– Да.
– Подымай наш состав.
– Подымаю. Начальника поднял.
– Всех. Всех. Весь состав, офицерский корпус подымай!
– Леонид Алексеевич?
– Да.
– Алло. Припять. Третий и четвертый блок в результате аварии. Взрыва.
– …давай. Так уже подтвердили?
– Не подтвердили. Там авария произошла у них. Это диспетчер Припяти сказала.
– Пожарная охрана.
– Алло. Иванков?
– Да-да.
– Значит. Вы выезжаете в Припять… алло!
– Да-да, я слышу.
– На атомную станцию выезжайте. Там третий, четвертый блок горит крыша.
Как известно, 26 апреля 1986 в 1:23 взорвался четвертый реактор Чернобыльской атомной электростанции. В воздух попали радиоактивные вещества, распространились впоследствии Украиной, Россией, Беларусью, некоторыми европейскими странами. Общая радиация была почти в 40 раз больше, чем при взрыве атомной бомбы в японском городе Хиросима в 1945 году.
Отметим, 26 апреля ежегодно в мире отмечают Международный день памяти о чернобыльской катастрофе. Он был провозглашен по инициативе Организации объединенных наций.
Напомним, стало известно, как изменилась флора и фауна в зоне отчуждения у Чернобыльской АЭС. Госагентство по управлению зоной отчуждения открыло на один день Чернобыльскую зону, чтобы показать, как изменилась там жизнь спустя 31 год после ужасной катастрофы.
Таким образом, в ведомстве решили развенчать миф о мутантах, волко-собаках и гигантских растениях, о которых регулярно «сообщают» в сети.
Фотограф обошел леса, Припять, Чернобыль и территорию непосредственно ЧАЭС в поисках мутантов и показал, как живет Чернобыльская зона весной 2017 года.