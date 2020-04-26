В сети появилась запись, как в ночь взрыва на Чернобыльской атомной электростанции общались диспетчеры

Сегодня, 26 апреля, с момента крупнейшей ядерной катастрофы в истории человечества прошло 34 года.

На аудиозаписи — переговоры операторов Центрального пункта пожарной связи, военизированной пожарной части ЧАЭС, диспетчеров поселков Иванкове и Полесское, а также руководства пожарной охраны станции.

– Алло. Это ВПЧ-2?

– Да.

– Что у вас там горит?

– Взрыв… на главком корпусе… между третим и четвертым блоком.

– А там люди есть?

– Да.

– Подымай наш состав.

– Подымаю. Начальника поднял.

– Всех. Всех. Весь состав, офицерский корпус подымай!

– Леонид Алексеевич?

– Да.

– Алло. Припять. Третий и четвертый блок в результате аварии. Взрыва.

– …давай. Так уже подтвердили?

– Не подтвердили. Там авария произошла у них. Это диспетчер Припяти сказала.

– Пожарная охрана.

– Алло. Иванков?

– Да-да.

– Значит. Вы выезжаете в Припять… алло!

– Да-да, я слышу.

– На атомную станцию выезжайте. Там третий, четвертый блок горит крыша.

Как известно, 26 апреля 1986 в 1:23 взорвался четвертый реактор Чернобыльской атомной электростанции. В воздух попали радиоактивные вещества, распространились впоследствии Украиной, Россией, Беларусью, некоторыми европейскими странами. Общая радиация была почти в 40 раз больше, чем при взрыве атомной бомбы в японском городе Хиросима в 1945 году.

Отметим, 26 апреля ежегодно в мире отмечают Международный день памяти о чернобыльской катастрофе. Он был провозглашен по инициативе Организации объединенных наций.

Напомним, стало известно, как изменилась флора и фауна в зоне отчуждения у Чернобыльской АЭС. Госагентство по управлению зоной отчуждения открыло на один день Чернобыльскую зону, чтобы показать, как изменилась там жизнь спустя 31 год после ужасной катастрофы.

Таким образом, в ведомстве решили развенчать миф о мутантах, волко-собаках и гигантских растениях, о которых регулярно «сообщают» в сети.

Фотограф обошел леса, Припять, Чернобыль и территорию непосредственно ЧАЭС в поисках мутантов и показал, как живет Чернобыльская зона весной 2017 года.