1. Биография2. Образование3. Семья4. Карьера5. Компромат6. Ссылки

Витренко Юрий Юрьевич — директор по развитию бизнеса НАК "Нафтогаз Украины", которого обвиняют в многомиллионых схемах. 

Биография

Родился 17 сентября 1976 года в Киеве.

Образование

  • В 1996 году с отличием окончил Киевский национальный экономический университет по специальности «Международная экономика».
  • В 1997 году окончил магистратуру КНЭУ с красным дипломом по специальности  «Управление международным бизнесом».
  • В 1997 — 2000  гг. учился в аспирантуре Института международных отношений  на кафедре международных экономических отношений.
  • Во время учебы в КНЭУ проходил практику в Университете науки и техники штата Айова ( Iowa State University of Science and Technology ), США, участвовал в международных студенческих конференциях.
  • В 2002 году стал членом «Ассоциации Присяжных Сертифицированных Бухгалтеров» (АССА)  — одной из самых известных международных организаций по бухгалтерскому учету, с 2007 года — почетный член (Fellow) данной Ассоциации.
  • В 2004 году закончил программу «MBA» международной бизнес-школы «INSEAD» ( Франция , Сингапур ). После окончания бизнес-школы прошел практику в инвестиционном банке Merrill Lynch .
  • В 2005 году — ассоциированный член (ASI) Лондонского института ценных бумаг и инвестиций (Securities & Investment Institute), сертификат 3-го уровня, ценные бумаги, производные финансовые инструменты (Certificate in Investments, Securities & Financial Derivatives).

Семья

Мама – Наталья Витренко, известный в недавнем прошлом украинский политик, лидер Прогрессивной партии Украины, отец – Юрий Витренко, экс-министр экономики Украины. После развода родителей остался жить с отцом.
Женат, супруга – Витренко Ирина. В семье трое детей.

Карьера

  • Начал работать в 14 лет, прошел практику в должности помощника бухгалтера в ПАО «Укринбанк».
  • В 1992-1993 годах, в 15-16 лет занимал должность аналитика в Украинской финансовой группе.
  • В 1995 — 1996  годах работал специалистом управления внешнеэкономической деятельности международных расчетов в ПАО «Укринбанк».
  • В 1998 — 2002 годах работал в «PricewaterhouseCoopers», занимал различные должности в подразделении менеджмент-консалтинга, последняя из которых — старший консультант по вопросам управления, работал в отделе управленческого консультирования.
  • В 2001 году, параллельно с работой в «PricewaterhouseCoopers» занимался научной деятельностью, занимая должность младшего научного сотрудника в отделе стратегии международной интеграции Института экономического прогнозирования НАН Украины . Позже сделал выбор в пользу компании «PricewaterhouseCoopers».
  • В 2002 году принимал участие в проекте по разработке стратегии НАК  «Нафтогаз Украины» и проекте по созданию вертикально-интегрированной нефтяной компании как помощник заместителя председателя правления. Занимался привлечением крупнейших международных кредитов компании, и провел успешную реструктуризацию кредитов международных банков и еврооблигаций на сумму $ 1600000000.
  • В 2004 — 2005  годах после окончания обучения по программе МВА занимал должности начальника Управления планирования финансово-хозяйственной деятельности, начальника Управления корпоративных финансов, заместителя начальника Департамента экономики и ценовой политики НАК «Нафтогаз Украины».
  • 2005 — 2006  гг. — работа в инвестиционно-банковском подразделении лондонского отделения банка Merrill Lynch . За это время участвовал в ряде сделок по слиянию и поглощению компаний на рынке Украины, России и Восточной Европы.
  • В 2006 году работал над созданием розничного банка. Однако проект не имел успеха из-за изменений в планах партнеров по развитию этого проекта.
  • В 2006 — 2007  гг. был сначала советником, а затем главным советником председателя правления НАК «Нафтогаз Украины». Уволился по собственному желанию из-за несогласия с подписанным контрактом с ОАО «Газпром».
  • В 2008 — 2010  годах занимал должность старшего вице-президента и главного операционного директора фонда частных инвестиций «Амстар Европа».
  • В 2008 — 2014  годах был внештатным советником председателя правления НАК «Нафтогаз Украины» для организации реструктуризации международных долгов НАК «Нафтогаз Украины».
  • В 2010 году основал инвестиционную компанию AYA Capital, через которую вызвался реструктуризировать долги госкомпании «Уголь Украины» различным банкамм.
  • На сегодняшний день является директором по развитию бизнеса НАК «Нафтогаз Украины» и возглавляет AYA Capital.

Юрий Витренко

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Компромат

Деятельность Юрия Витренко нередко имела скандальную окраску. Одна из последних финансовых операций Юрия Витренко, которая, кстати, не удалась – попытка реструктуризации долга в 1,3 млрд. гривен различным банкам государственной компании «Уголь Украины», которая, по мнению аналитиков, должна была обогатить Юрия Витренко и его партнеров.

Как описывают эту историю СМИ, «финучреждениям приходит «письмо счастья» от компании «AYA Securities», которая предлагает выкупить долги «Уголь Украины» за 30% от их номинальной стоимости. Это гениальная схема конвертации долга госпредприятия в доход частного лица. Сумма навара от сделки должна была составить 3 млрд гривен. При этом Юрию Витренко помогали высокопоставленные лица: Эдуард Ставицкий, экс-министр энергетики и угольной промышленности и кто-то из банкиров, приближенный к семье президента Януковича. Однако сделка не состоялась. Виной всему Майдан. Коболев и Витренко быстро открестились от схемы с «Уголь Украины».

Как передают источники, Юрий Витренко одновременно был собственником компании "AYA Capital" и главным советником главы правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева. При этом компания работала в интересах осужденного в Украине Виктора Януковича.

“AYA Capital предложила заплатить за долги предприятия около 1 млрд. грн. наличными. Такую сумму наличными должны были предоставить представители "семьи" Януковича”, - пишут СМИ.

Следующая рискованная финансовая операция Витренко пока не завершилась, но она имеет потенциальные риски для Украины, как уверяют расследователи:

«Незаметно советник Коболева Юрий Витренко становится директором по развитию компании НАК «Нефтегаз». И возникает новая афера. На этот раз с нефтегазовыми месторождениями Египта на площадке Alam Еl Shawish East. Витренко нахрапом придумал вывести площадку Alam Еl Shawish East из-под контроля «Нефтегаза» и передать ее «Закордоннафтогаз». Таким образом, прибыльный бизнес в дальнейшем имеет все шансы оказаться в частных руках. Пока эта ситуация затихла, но кто его знает, как она повернется в будущем».

Юрий Витренко

Юрий Витренко поучаствовал и в скандале между Андреем Коболевым и Игорем Коломойским из-за смены менеджмента в «Укрнафте» и возвращении ее под контроль государства. 

«Витренко и Коболев не отстранили менеджмент «Укрнафты», не назначили исполняющего обязанности и не перекрыли возможность для выведения средств из компании, а позволили Коломойскому с мая по сентябрь 2015 года забрать из «Укрнафты» около 12 млрд гривен», - уверяют источники.

В 2018 году скандал с Витренко возник из-за его перевода в Лихтенштейн  1 млн 900 тыс. евро и 2 млн 900 тыс. долларов США. Как оказалось, деньги были отправлены жене Витренко и вполне соответствовали официальным доходам Витренко. Таким образом привлекли внимание колоссальные размеры бонусов топ-менеджерам «Нафтогаза», которые были выплачены после неокончательной победы "Нафтогаза" над "Газпромом" в Арбитражном суде. Лично Юрий Витренко получил 6 млн. долларов. Блогер «Украинской правды» Сергей Лямец пишет: 

«Чуть больше месяца назад Андрей Коболев и Юрий Витренко выписали себе премию в $46 миллионов. Но выбрать, к их сожалению, удалось не всю сумму».

Юрий Витренко, почему-то, не хочет разглашать доходы: как свои, так и других коллег по “Нафтогазу”, несмотря на то, что сотрудники НАК получают зарплату из государственного бюджета.

“Обязанность публичного декларирования всех своих доходов, доходов и расходов должна распространяться только на государственных чиновников, на тех, которые имеют государственные полномочия", – заявил Юрий Витренко журналистам.

Юрий Витренко

Украинский журналист Дмитрий Гнап возмутился такой позицией. Он обратил внимание, что сотрудникам “Нафтогаза” платят деньги, полученные от налогов. Это значит, что средства можно было использовать и на другие нужды граждан. 

А на Новый год 2020, как стало известно журналистам, Юрий Витренко получил приятный подарок в виде еще одной огромной премии. Когда Стокгольмский арбитраж встал на сторону “Нафтогаза” в споре с “Газпромом”, наблюдательный совет украинской компании решил выделить руководству 45,6 миллиона долларов. Андрей Коболев получил из них 7,9 миллионов, а Юрий Витренко - 6. 27 декабря “Газпром” выплатил остаток долга (2,9 миллиарда), а это значит, что руководители разделят между собой остаток премии - 25,6 миллионов долларов.

СМИ обвиняют Юрия Витренко в подписании Украиной крайне невыгодного соглашения с “Газпромом”. Речь идет о контракте на поставки газа, подписанном в 2009 году. 

“Его роль состояла в том, чтобы просчитать адекватную стоимость газа и продумать все условия сделки. В итоге Украина получила голубое топливо по рекордной цене в 450 долларов. Юрий Юрьевич в этой ситуации сыграл на пользу Владимира Путина и Юлии Тимошенко”, - отметили журналисты.

“Представитель Госдепа США по международным энергетическим вопросам до 2017 года, а c 2017-го вице-президент компании Tellurian Inc и член наблюдательного совета «Нафтогаза» Амос Хохштайн является «крышей» для исполнительного директора группы «Нафтогаз» Юрия Витренко и руководителя газового дивизиона «Нафтогаза» гражданина США Андрея Фаворова в реализации схемы поставок европейского газа в Украину через так называемый bye-pass”, - такую информацию сообщают украинские издания. 

Украина покупает газ из Европы по обводному трубопроводу, который называется bye-pass. Большая часть голубого топлива проходит через границу со Словакией. По данным источников, это не европейский газ, а российский, который просто перегоняют и продают украинцам за большую цену:

“По bye-pass российский газ, который транзитом идёт через Украину в Европу, заходит на территорию Словакии, и тут же возвращается обратно в Украину. Стоимость прохождения по bye-pass составляет 50 долларов за тыс куб м. В год схема давала дохода в размере около 500 млн долларов”.

Ссылки

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