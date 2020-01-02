Витренко Юрий Юрьевич — директор по развитию бизнеса НАК "Нафтогаз Украины", которого обвиняют в многомиллионых схемах.

Биография

Родился 17 сентября 1976 года в Киеве.

Образование

В 1996 году с отличием окончил Киевский национальный экономический университет по специальности «Международная экономика».

В 1997 году окончил магистратуру КНЭУ с красным дипломом по специальности «Управление международным бизнесом».

В 1997 — 2000 гг. учился в аспирантуре Института международных отношений на кафедре международных экономических отношений.

Во время учебы в КНЭУ проходил практику в Университете науки и техники штата Айова ( Iowa State University of Science and Technology ), США, участвовал в международных студенческих конференциях.

В 2002 году стал членом «Ассоциации Присяжных Сертифицированных Бухгалтеров» (АССА) — одной из самых известных международных организаций по бухгалтерскому учету, с 2007 года — почетный член (Fellow) данной Ассоциации.

В 2004 году закончил программу «MBA» международной бизнес-школы «INSEAD» ( Франция , Сингапур ). После окончания бизнес-школы прошел практику в инвестиционном банке Merrill Lynch .

В 2005 году — ассоциированный член (ASI) Лондонского института ценных бумаг и инвестиций (Securities & Investment Institute), сертификат 3-го уровня, ценные бумаги, производные финансовые инструменты (Certificate in Investments, Securities & Financial Derivatives).

Семья

Мама – Наталья Витренко, известный в недавнем прошлом украинский политик, лидер Прогрессивной партии Украины, отец – Юрий Витренко, экс-министр экономики Украины. После развода родителей остался жить с отцом.

Женат, супруга – Витренко Ирина. В семье трое детей.

Карьера

Начал работать в 14 лет , прошел практику в должности помощника бухгалтера в ПАО «Укринбанк».

, прошел практику в должности помощника бухгалтера в ПАО «Укринбанк». В 1992-1993 годах, в 15-16 лет занимал должность аналитика в Украинской финансовой группе.

В 1995 — 1996 годах работал специалистом управления внешнеэкономической деятельности международных расчетов в ПАО «Укринбанк».

В 1998 — 2002 годах работал в «PricewaterhouseCoopers», занимал различные должности в подразделении менеджмент-консалтинга, последняя из которых — старший консультант по вопросам управления, работал в отделе управленческого консультирования.

В 2001 году, параллельно с работой в «PricewaterhouseCoopers» занимался научной деятельностью, занимая должность младшего научного сотрудника в отделе стратегии международной интеграции Института экономического прогнозирования НАН Украины . Позже сделал выбор в пользу компании «PricewaterhouseCoopers».

В 2002 году принимал участие в проекте по разработке стратегии НАК «Нафтогаз Украины» и проекте по созданию вертикально-интегрированной нефтяной компании как помощник заместителя председателя правления. Занимался привлечением крупнейших международных кредитов компании, и провел успешную реструктуризацию кредитов международных банков и еврооблигаций на сумму $ 1600000000.

В 2004 — 2005 годах после окончания обучения по программе МВА занимал должности начальника Управления планирования финансово-хозяйственной деятельности, начальника Управления корпоративных финансов, заместителя начальника Департамента экономики и ценовой политики НАК «Нафтогаз Украины».

2005 — 2006 гг. — работа в инвестиционно-банковском подразделении лондонского отделения банка Merrill Lynch . За это время участвовал в ряде сделок по слиянию и поглощению компаний на рынке Украины, России и Восточной Европы.

В 2006 году работал над созданием розничного банка. Однако проект не имел успеха из-за изменений в планах партнеров по развитию этого проекта.

из-за изменений в планах партнеров по развитию этого проекта. В 2006 — 2007 гг. был сначала советником, а затем главным советником председателя правления НАК «Нафтогаз Украины». Уволился по собственному желанию из-за несогласия с подписанным контрактом с ОАО «Газпром».

В 2008 — 2010 годах занимал должность старшего вице-президента и главного операционного директора фонда частных инвестиций «Амстар Европа».

В 2008 — 2014 годах был внештатным советником председателя правления НАК «Нафтогаз Украины» для организации реструктуризации международных долгов НАК «Нафтогаз Украины».

В 2010 году основал инвестиционную компанию AYA Capital, через которую вызвался реструктуризировать долги госкомпании «Уголь Украины» различным банкамм.

различным банкамм. На сегодняшний день является директором по развитию бизнеса НАК «Нафтогаз Украины» и возглавляет AYA Capital.

Компромат

Деятельность Юрия Витренко нередко имела скандальную окраску. Одна из последних финансовых операций Юрия Витренко, которая, кстати, не удалась – попытка реструктуризации долга в 1,3 млрд. гривен различным банкам государственной компании «Уголь Украины», которая, по мнению аналитиков, должна была обогатить Юрия Витренко и его партнеров.

Как описывают эту историю СМИ, «финучреждениям приходит «письмо счастья» от компании «AYA Securities», которая предлагает выкупить долги «Уголь Украины» за 30% от их номинальной стоимости. Это гениальная схема конвертации долга госпредприятия в доход частного лица. Сумма навара от сделки должна была составить 3 млрд гривен. При этом Юрию Витренко помогали высокопоставленные лица: Эдуард Ставицкий, экс-министр энергетики и угольной промышленности и кто-то из банкиров, приближенный к семье президента Януковича. Однако сделка не состоялась. Виной всему Майдан. Коболев и Витренко быстро открестились от схемы с «Уголь Украины».

Как передают источники, Юрий Витренко одновременно был собственником компании "AYA Capital" и главным советником главы правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева. При этом компания работала в интересах осужденного в Украине Виктора Януковича.

“AYA Capital предложила заплатить за долги предприятия около 1 млрд. грн. наличными. Такую сумму наличными должны были предоставить представители "семьи" Януковича”, - пишут СМИ.

Следующая рискованная финансовая операция Витренко пока не завершилась, но она имеет потенциальные риски для Украины, как уверяют расследователи:

«Незаметно советник Коболева Юрий Витренко становится директором по развитию компании НАК «Нефтегаз». И возникает новая афера. На этот раз с нефтегазовыми месторождениями Египта на площадке Alam Еl Shawish East. Витренко нахрапом придумал вывести площадку Alam Еl Shawish East из-под контроля «Нефтегаза» и передать ее «Закордоннафтогаз». Таким образом, прибыльный бизнес в дальнейшем имеет все шансы оказаться в частных руках. Пока эта ситуация затихла, но кто его знает, как она повернется в будущем».

Юрий Витренко поучаствовал и в скандале между Андреем Коболевым и Игорем Коломойским из-за смены менеджмента в «Укрнафте» и возвращении ее под контроль государства.

«Витренко и Коболев не отстранили менеджмент «Укрнафты», не назначили исполняющего обязанности и не перекрыли возможность для выведения средств из компании, а позволили Коломойскому с мая по сентябрь 2015 года забрать из «Укрнафты» около 12 млрд гривен», - уверяют источники.

В 2018 году скандал с Витренко возник из-за его перевода в Лихтенштейн 1 млн 900 тыс. евро и 2 млн 900 тыс. долларов США. Как оказалось, деньги были отправлены жене Витренко и вполне соответствовали официальным доходам Витренко. Таким образом привлекли внимание колоссальные размеры бонусов топ-менеджерам «Нафтогаза», которые были выплачены после неокончательной победы "Нафтогаза" над "Газпромом" в Арбитражном суде. Лично Юрий Витренко получил 6 млн. долларов. Блогер «Украинской правды» Сергей Лямец пишет:

«Чуть больше месяца назад Андрей Коболев и Юрий Витренко выписали себе премию в $46 миллионов. Но выбрать, к их сожалению, удалось не всю сумму».

Юрий Витренко, почему-то, не хочет разглашать доходы: как свои, так и других коллег по “Нафтогазу”, несмотря на то, что сотрудники НАК получают зарплату из государственного бюджета.

“Обязанность публичного декларирования всех своих доходов, доходов и расходов должна распространяться только на государственных чиновников, на тех, которые имеют государственные полномочия", – заявил Юрий Витренко журналистам.

Украинский журналист Дмитрий Гнап возмутился такой позицией. Он обратил внимание, что сотрудникам “Нафтогаза” платят деньги, полученные от налогов. Это значит, что средства можно было использовать и на другие нужды граждан.

А на Новый год 2020, как стало известно журналистам, Юрий Витренко получил приятный подарок в виде еще одной огромной премии. Когда Стокгольмский арбитраж встал на сторону “Нафтогаза” в споре с “Газпромом”, наблюдательный совет украинской компании решил выделить руководству 45,6 миллиона долларов. Андрей Коболев получил из них 7,9 миллионов, а Юрий Витренко - 6. 27 декабря “Газпром” выплатил остаток долга (2,9 миллиарда), а это значит, что руководители разделят между собой остаток премии - 25,6 миллионов долларов.

СМИ обвиняют Юрия Витренко в подписании Украиной крайне невыгодного соглашения с “Газпромом”. Речь идет о контракте на поставки газа, подписанном в 2009 году.

“Его роль состояла в том, чтобы просчитать адекватную стоимость газа и продумать все условия сделки. В итоге Украина получила голубое топливо по рекордной цене в 450 долларов. Юрий Юрьевич в этой ситуации сыграл на пользу Владимира Путина и Юлии Тимошенко”, - отметили журналисты.

“Представитель Госдепа США по международным энергетическим вопросам до 2017 года, а c 2017-го вице-президент компании Tellurian Inc и член наблюдательного совета «Нафтогаза» Амос Хохштайн является «крышей» для исполнительного директора группы «Нафтогаз» Юрия Витренко и руководителя газового дивизиона «Нафтогаза» гражданина США Андрея Фаворова в реализации схемы поставок европейского газа в Украину через так называемый bye-pass”, - такую информацию сообщают украинские издания.

Украина покупает газ из Европы по обводному трубопроводу, который называется bye-pass. Большая часть голубого топлива проходит через границу со Словакией. По данным источников, это не европейский газ, а российский, который просто перегоняют и продают украинцам за большую цену:

“По bye-pass российский газ, который транзитом идёт через Украину в Европу, заходит на территорию Словакии, и тут же возвращается обратно в Украину. Стоимость прохождения по bye-pass составляет 50 долларов за тыс куб м. В год схема давала дохода в размере около 500 млн долларов”.

Ссылки

Страница Юрия Витренко в Фейсбуке.