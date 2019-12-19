Среди команды президента Украины Владимира Зеленского есть профессионалы, но хватает и тех, чьи действия трудно понять

Как сообщает Politeka.net, об этом рассказал лидер "Европейской партии Украины" Николай Катеринчук для Politeka on-line (чтобы посмотреть видео доскрольте до конца страницы).

Катеринчук обратил внимание на кадровую политику президента Украины Владимира Зеленского, а также прокомментировал экономическую стратегию команды президента.

"У Зеленского есть глаза и уши, ему 42 года, высшее юридическое образование, он набрал 73% поддержки, поэтому вся ответственность о том, кто с ним работает лежит в первую очередь на президенте. Я просто знаю, что Минские формат прошел нормально, ведь с ним работают проффесионалы. То, что там были истерики у российской стороны, то это всегда так происходит", - отметил Катеринчук.

Он также считает рассказал о том, что сейчас происходит в Украине в сфере экономики, финансах, таможне и налоговой. Эксперт выразил непонимание из-за того, что экономическая стратегия команды президента состоит в том, чтобы все продать.

"Не понимаю, почему все готовится к продаже. Что это вообще за экономическая стратегия такая, взять и все продать? Продайте все то, что является убыточным, то, что устарело и не принесет никакой пользы стране", - советует Катеринчук.

Лидер "Европейской партии Украины" прокомментировал то, что Фонд госимущества выставил на продажу Первомайскую Гидроэлектростанцию, которую оценили почти в 65 млн гривен.

"Но не продавайте стратегические объекты, как такое вообще может быть? Гидроэлектростанцию например, а если ее прорвет и затопит тех людей, кто будет отвечать? В голове, что-то есть? Ну, что же это за страна, вы строили эту станцию, чтобы потом вот так взять и продать?", - возмущается политик.

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