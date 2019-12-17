Эксперт пояснил, что будет означать гибридный мир с Россией в экономическом и внешнеполитическом плане

Об этом рассказал политолог Игорь Попов, передает Politeka.net (Чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Эксперт убежден, что вопрос войны и мира будет ключевым треком на в весь год и от него будет зависеть все остальное вообще и экономика, и политика.

«Хорошо, что прошла встреча в Париже. Игроки раскрыли свои карты, и поэтому все стали неудовлетворенные». С одной стороны, Украина озвучила совместное коммюнике, что мы и дальше будем выполнять минские соглашения, о "формуле Штайнмайера" и будем думать, как сделать особый статус на постоянной основе. Но в тоже время Зеленский сказал, что выполнять он минские соглашения не будет пока не поменяют пункты»,- считает он.

Ключевым вопросом, по словам Попова, является контроль над границей до выборов, на что русские никогда не пойдут.

«Соответственно план Кремля не будет реализован – то о чем они 5 лет говорят, чтобы это была автономия с правом вето на внешнюю политику. В тоже время стена — это тоже не альтернатива. Думаю, что мы явочным порядком выйдем на некий гибридный мир – прекращение стрельбы, несколько пилотных отведений, обмен пленными и это будет гибридный мир. В экономическом плане это восстановление торговли оттуда уголь с копанок, и украинская продукция там», - отметил он.

Во внешней политике , по мнению эксперта, гибридный мир с Россией будет начинаться с восстановления авиасообщения и заканчиваться прямым контрактом на поставку газа.

Напомним, Путин срывает встречу с Зеленским, появилось заявление.

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