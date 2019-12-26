Спад промпроизводства в Украине за прошлый месяц ускорился, но "слуги народа" молчат об этом

В Украине сложилась критическая ситуация в промышленной сфере, но в Министерстве экономики ничего не делают, а продолжают кормить украинцев обещаниями

Промышленное производство в Украине в ноябре 2019 года сократилось на 7,5% без учета эффекта календарных дней по сравнению с аналогичным периодом прошлого года после падения на 5% в октябре. Таким образом, спад промпроизводства в прошлом месяце ускорился.

Как сообщает Politeka.net, такую ситуацию прокомментировал экономист Юрий Атаманюк для Politeka on-line (чтобы посмотреть видео доскрольте до конца страницы).

"Хочется задать вопрос уважаемому господину министру: "Что ты сделал для инвестиционной политики нашей страны?". Ведь это исключительно юрисдикция Министерства экономики Украины" - возмутился эксперт.

Кроме того, Атаманюк дал несколько советов, как увеличить промышленность Украины.

"Если бы он сказал, что: "Мы сделали технопарки и создали там зоны налогообложения". А потом в этом парке строится производство, а там освобождение от налога на прибыль, льгота на стоимость, льгота на зарплаты и т.д. То есть, пожалуйста, берите этот опыт Китая и Турции. Создавайте рабочие места и привлекайте инвестиции", - посоветовал экономист Министру экономики Милованову.

Эксперт возмутился, что для улучшения экономической ситуации в Украине вообще ничего не делается, а в Министерстве экономики лишь что-то обещают.

"А вот мало просто прийти и сказать: "Будет меньше того, больше того". Но ведь заложенный бюджет не выполняется. Это такой популизм. Ничем не подтвержденный популизм. Даже не понятно, какая цель таких заявлений: "Вот я хотел это сделать, но меня уволили, ведь я хотел сделать добро, а мне не дали". Вот на кого они расчитаны? Для чего делать такие лозунги? Чтобы потом взять и спрятаться среди депутатов, чтобы не делали никаких ревизий?" - подытожил Атаманюк.

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