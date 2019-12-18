Економічний експерт Юрій Атаманюк дав свою оцінку рішення, що стосується ринку землі

Майже сім мільйонів українців володіють паями, а саме - 28 мільйонами гектарів сільськогосподарських земель (75%). Про це Юрій Атаманюк заявив в ефірі Politeka on-line. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки)

Зараз розробляються закони, які безпосередньо стосуються цих людей. Але такі закони не можна вводити через силу.

Експерт нагадав, що перед виборами теперішня влада говорила - всі спірні теми будуть вирішуватися на референдумі. Тому на думку Атаманюка, таке важливе питання, як продаж землі повинно вирішуватися за підсумками опитування українців.

Як зазначив експерт, для жителів України продаж ринку землі - це не просто економічне питання. Атаманюк заявив, що голод, хліб і земля - є пов'язаними категоріями для нашого народу. Політикам потрібно це враховувати, інакше ігнорування можна вважати злочином.

"Вільна держава не може існувати довго, якщо прийняті закони сприяють збагаченню кількох осіб, залишаючи в злиднях більшість", - процитував експерт одного з американських діячів.

За словами Атаманюка, акції протесту, які зараз проходять у Києві багато в чому політизовані. Проте все одно це хоч така зворотна реакція українців.

Атаманюк згадав досвід 90-х років, коли відбулася масштабна приватизація, що послужило появі олігархів. Це призвело до того, що сільське господарство в Україні перебуває в жалюгідному стані.

Приватизація землі стосується великої кількості людей. Спочатку уряд має зосередиться на тому, щоб с/г було високорентабельне для збільшення доданої вартості і створювання робочіх місць.

На думку експерта, гроші на розвиток потрібно шукати не у МВФ, а в Китаї.

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На думку Атаманюка, Україна опинилася в невигідному становищі, через що змушена погоджуватися на будь-які умови, які ставить МВФ.

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