2020 год Украина встретила между двумя затмениями, и благодаря этому он приобретает некую кармическую значимость, а значит, станет судьбоносным для многих людей

Об этом в эфире Politeka-online рассказала доктор астропсихологии Елена Осипенко. Чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу вниз.

По ее словам, Солнце в момент Нового года было в соединении с Юпитером, что дает основания утверждать, что этот год будет счастливым для многих.

«А еще этот новый год мы встретили в седьмой лунный день. И это уже программа на весь год. Седьмой лунный день – это день слова, день мысли, это то, о чем мы думаем, то и происходит в течении года. Поэтому нам нужно следить, чтобы в нашем сердце, в нашей голове были хорошие мысли, хорошие чувства, потому что это должно работать совместно», – отметила гостья студии.

2020-й обещает стать годом перемен для Козерогов, которые встречают свой день рождения между солнечным (26 декабря) и лунным (10 января) затмениями. Более того, Юпитер – планета счастья, звезда социального успеха и реализации, проходит по Козерогу.

Год возможностей начинается и для Тельцов, которым Юпитер откроет максимум возможностей, а также для Дев, Рыб и Скорпионов.

По словам астролога, в 2020 году нас ожидают шесть затмений. Второе затмение, даже целых три подряд – с 5 июня по 5 июля, где 21 июня, в день летнего солнцестояния, в 9.40 утра будет кольцеобразное солнечное затмение. В этот момент Осипенко советует составлять планы на год, планировать и расписывать цели. Высока вероятность, что они будут реализованы.

Еще одна пара затмений будет в конце года: 30 ноября лунное затмение, а 14 декабря – солнечное.

Для людей, дни рождения которых попадают в периоды этих затмений, 2020-й также будет годом больших возможностей.

Как известно, 2020-й – это високосный год. Вместе с тем год Крысы, который, по восточному календарю, начнется 25 января, считается хорошим в материальном плане. Поэтому те, кто планируют что-то приобрести, заключить выгодный договор, начать бизнес или вступить в брак, могут делать это смело, поскольку им будет сопутствовать удача.

Однако, планируя покупки или заключение брака, следует учитывать периоды ретроградных планет. В 2020-м таких будет три.

В это время нельзя начинать что-то новое. Лучше уделить внимание подготовке, размышлениям, реконструкции или ремонта.

Первый период – с 17 февраля по 19 марта. В это время не стоит назначать важных мероприятий, подписывать документы, делать важные покупки.

Второй период, даже целых два подряд – это с 13 мая по 12 июля, причем с 13 мая до 25 июня – период ретроградной Венеры, планеты любви и красоты. В это время не стоит делать пластических операций, а также подавать заявление в ЗАГС, поскольку семейная жизнь будет непростой.

Третий период – ретроградный Марс с 10 сентября по 14 ноября. Любая агрессия, которая в это время происходит в мире или исходит от человека, вернется этому же человеку. Агрессия - это вообще очень плохо, но в это время это четко наказуемо для человека, который ее создает в своей жизни.

«Это 65 дней торможения в действиях, инициативах, в бизнесе, в активности. И поэтому если это связано с бизнесом, почувствуются трудности. Если проект уже начат, то он не принесет желаемого результата: придется вложить очень много ресурсов экономических и интеллектуальных. Нежелательно в это время подавать в суд, потому что выиграет ответчик», – предупредила астролог.

Благоприятных периодов в 2020 году тоже три. Первый – это вторая половина января и первая половина февраля. С 24 января по 9 февраля будет растущая луна, поэтому дело, начатое в этот промежуток, обречено на успех и принесет желаемые результаты.

Второй период – с 13 июля по 9 сентября. Астролог рекомендует отдохнуть в июне, начале июля, а в конце августа заняться значимыми проектами.

Третий период – с 17 декабря, и в новый год мы войдем в благоприятное время.

Чего категорически не советует делать гость студии в 2020 году – это брать кредиты и влезать в долги, поскольку хозяйка года очень такое не любит.

Чтобы год удался, Осипенко рекомендует постоянно благодарить за все, что у нас есть, открыть сердце людям, чтобы получить обратную связь и любовь.

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