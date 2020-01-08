Лунное затмение 10 января 2020 года будет иметь большое влияние на все живое на Земле

Специалисты отмечают, что к этому дню нужно быть готовым, поскольку Луна влияет на приливы и отливы на планете – и заодно на кровеносную систему и сердце человеческого организма.

Более того, сильнейшие магнитные бури в январе 2020 достигнут Земли как раз через несколько дней после того, как произойдет лунное затмение. Два таких мощных явления, которые идут подряд, очень влияют на происходящее на Земли.

Лунное затмение начнется 10 января в 21:07 по Киеву. Своего пика оно достигнет на 23:10, а завершится уже 11 января – в 01:12. Затмение пройдет в знаках Рака и Козерога.

Созвездие Рака влияет на то, что затмение окажет влияние на происходящее в доме, где мы живем. Это могут быть события, связанные как с самим домом (купля, продажа, ремонт и т.д.), так и с теми, кто живет в этом доме (родители, в первую очередь мама, другие родственники и часто бывающие в доме люди). Затмение может влиять на отношения с близкими, на то, как хорошо (или плохо) мы чувствуем себя возле домашнего очага. Также могут быть затронуты темы другого имущества (транспорт, земля и т.д.).

Во время лунного затмения 10 января 2020 года нужно максимум внимания обратить на свой дом, своих близких, а также тех людей, которые от вас зависят или которым вы что-либо обещали. Астрологи советуют в этот день разобраться со своими чувствами и эмоциями, заглянуть в свой внутренний мир.

В медицинской астрологии знак Рак соотносится с грудной клеткой и органами, находящимися за грудиной. В период лунного затмения надо помнить о том, что эта часть тела может быть особенно беззащитна.

Камнем затмения 10 января станет циркон, поэтому хорошо будет в этот день носить украшения с этим камнем. Ритуалы на лунное затмение направлены, прежде всего, на очищение: от банального принятия душа к медитации. В эту ночь советуют поставить зеркало на подоконник, повернув его к небу, чтобы отвлечь от себя и своего жилища негативную энергию Луны. Также дома и на рабочем месте после затмения стоит сделать уборку и освободить пространство для нового и лучшего.

В этот день советуют посидеть на диете и пить много воды. Также следует воздержаться от выяснения отношений, ссор и принятия окончательных решений.

Оно закрывает коридор затмений 2019-2020, который открыло солнечное затмение 26 декабря 2019.

Увидеть это затмение при благоприятных погодных условиях можно будет в Европе, Азии и Африке. Луну закроет лишь полутень Земли.

В 2020 году ожидается 4 лунных затмения и 2 солнечных:

10 января – полутеневое затмение Луны (23:10);

5 июня – полутеневое затмение Луны (23:25);

21 июня – кольцеобразное затмение Солнца (в 09:40, увидят Азия, Африка, Китай и над Тихим океаном);

5 июля – полутеневое затмение Луны (в 07:30);

30 ноября – полутеневое затмение Луны (в 13:44);

14 декабря – полное солнечное затмение (полная фаза 2 минуты 10 секунд в 20:14, где видно: Тихий океан, Аргентина, Чили и Атлантический океан).

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