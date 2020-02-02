В Украине менять нужно большинство топ-менеджеров на профессионалов, а не переставлять существующие кадры местами

Такую точку зрения в интервью для Politeka.net online высказал политтехнолог Сергей Гайдай (чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца).

Политтехнлог в частности прокомментировал возможные перестановки в правительстве.

"Менять нужно всех, весь состав. Не знаю, настал ли тот момент, когда это может осознать Зеленский. Мне так не кажется, судя по его поведению. Но когда-нибудь настанет момент, когда обстановка в стране, людские настроения, рейтинги, будут говорить о том, что, к сожалению, то, на что надеялись, на радикальные перемены, на то, что страну довольно быстро поведут от страны лузера, от страны второго мира, не оправдались. Когда станет понятно, что эта команда, и, прежде всего сам Зеленский, не знает как это делается, вот тогда в стране будут востребованы люди, которые могут этим заняться" - считает Гайдай.

При этом эксперт уверен, что в действительности в стране с более чем 30 милионным населением есть профессиональные люди, которые смогут заняться радикальными переменами. Также Украина может привлекать своих граждан из-за рубежа, как это делала Грузия.

"Я помню, что очень маленькая страна Грузия разыскивала людей. Прежде всего, ставка была сделана на молодых грузинов, которые уехали и получили европейское образование. Их Саакашвили уговорил вернуться назад", - напомнил Гайдай.

При этом эксперт полагает, что украинцам не стоит бояться даже привлечения высококлассных специалистов-иностранцев на важные должности. Он, в частности, привел пример Сингапура, который привлекал экспертов из Израиля для построения армии, посольку местных кадров не было.

Напомним, Гайдай поставил жирную точку в интимном скандале с Яременко: «Надо было бы уходить…»

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