Смысл не в двух или трех платежках, проблема в другом

Никто в Украине не контролирует тарифы за доставку газа

Кабинет Министров Украины и Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, работают над созданием единой платежки за газ. В Кабмине объяснили, что хотят отменить две платежки, чтобы не раздражать украинцев.

Как сообщает Politeka.net, это событие прокомментировал украинский журналист, блогер и депутат от партии "Слуга народа" Александр Дубинский в интервью для Politeka on-line (чтобы посмотреть видео доскрольте до конца страницы).

"Украинцы, ведь не глупые они берут одну цифру, складывают со второй цифрой. Понимая, что они потребляют плюс-минус одинаковое колличество в качестве отопления. А потом берут платежку за январь 2019 года и январь 2020 года и смотрят цифры. Одна платежка или две неважно, это одна операция, чтобы взять их и сложить. Это все глупости, ведь ты все равно будешь складывать сумму квитанций за газ и его доставку", - заявил эксперт.

Кроме того, он объяснил, что украинцы видят, что получили больше в платежке, чем это обещали три месяца назад. Ведь тогда украинская власть говорила, что тарифы обязательно будут снижены, а месяц назад Гончарук вообще обещал, что все будет снижено на 20%.

Он также обратил внимание, что решение о двух платежках приняли в НКРЕКП и теперь никто из украинцев не может его оспорить в суде.

"Смысл, ведь не в двух, трех или платежки меньшего размера. Проблема в том, что прозрачность этих тарифов никем не контролируется. Почему именно такая стоимость доставки газа к вашему счетчику, никто не может объяснить. Так решила НКРЕКП, а чтобы украинцы не могли этого оспорить, "слуги народа" приняли закон в декабре месяце, что нельзя оспорить в суде это решение", - отметил Дубинский.

Напомним, украинцев заставят по-новому платить за газ.

Как сообщала Politeka, власть подготовила коммунальный удар по украинцам.

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