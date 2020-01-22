Стало известно, как после новогодних праздников бытовые потребители будут платить за газ

Об этом говорится в материале портала 24.

Как известно, в январе украинцы получили сразу две квитанции за газ, поскольку бытовым потребителям теперь придется отдельно платить за транспортировку топлива.

Ранее потребителям приходила одна платежка, а конечная сумма включала в себя все услуги.

Для формирования цены за транспортировку за газ взяли объем использованного топлива за период с 1 октября 2018 года по 31 сентября 2019 года для каждого потребителя отдельно.

Эту цифру поделили на 12 и умножили на местный тариф. То есть, с 1 января до 1 июля цена за распределение газа будет одинаковой ежемесячно.

Но украинцев уже предупредили, что чем меньше населенный пункт, тем больше им придется платить по второй квитанции.

Платежку решили разделить на две, поскольку это является требованием ЕС в рамках Третьего энергетического пакета. Теоретически, нововведение должно запустить рынок газа в Украине, чтобы украинцы сами выбирали себе поставщиков топлива.

"Не факт, что с января 2020 года частные поставщики газа зайдут на рынок. Нужно время, чтобы закачать газ, понять систему потребления, тарифов, спрос и тому подобное. Их интересуют большие объемы и такие же доходы. Потребитель тоже должен понять, на что он переходит: гибкая система скидок, условия обслуживания. То есть изучить рынок", - предупреждает аналитик Андрей Вигиринский.

По новой системе две платежки должны были получить уже все украинцы. Но нововведение только начало действовать и в газораспределительных компаниях говорили, что не знают смогут ли организовать работу так быстро. Если платежка не пришла в январе, то она придет вместе с февральской.

Платить за транспортировку топлива до дома нужно ежемесячно. Но можно заплатить наперед: за целый квартал, полгода или даже целый год. В среднем, украинская семья по новому тарифу будет платить в районе 16 гривен.

Ранее мы сообщали о том, что украинцы по-новому будут платить за коммуналку. Об этом информирует пресс-служба Министерства развития громад и территорий.

Сообщается, что правительство обязало пересчитать украинцам платежки за отопление. Это связано с тем, что голубое топливо серьезно подешевело во время текущего отопительного сезона.

Как известно, сейчас тариф на газ , который действует для предприятий теплокоммунэнерго составляет 8300 гривен, но фактически предприятия закупают его за 6100 - 6200 гривен.

В профильном министерстве также заявили, что первый перерасчет будет произведен в январе 2020 года. Сумма, которую пересчитают, зачислят в качестве оплаты будущих платежей.

Напомним, цены на коммуналку взлетят до неприличия, отопительный сезон превратится в ад.

Как сообщала Politeka, власть подготовила коммунальный удар по украинцам.

Также Politeka писала, что украинцам повысили пенсии перед Новым годом: кто в списке счастливчиков.