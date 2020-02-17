Власть делает большую ошибку кодируя спутниковый сигнал украинских каналов, ведь не все имеют возможность перейти на новое телевещание

С 29 января в Украине закодировали спутниковый сигнал более 20 самых популярных телеканалов. Ряд украинских телеканалов, не входящих в медиагруппы, также намерены вскоре закодировать свой спутниковый сигнал.

Как сообщает Politeka.net, это событие прокомментировал украинский журналист, радиоведущий и медиа-эксперт Андрей Куликов для Politeka on-line (чтобы посмотреть видео доскрольте до конца страницы).

"Сигнал популярных украинских телеканалов закодирован, а российские каналы через спутники можно смотреть. Человек замещает украинские каналы - российскими, ведь он привык что-то слышать, что-то смотреть. Если бы была качественная и доступная украинская продукция, люди бы не замещали ее российской пропагандой", - отметил эксперт.

Кроме того, он сомневается, что введение украинского телеканала для временно оккупированных территорий даст свои плоды.

"У меня есть огромное сомнение, что эта попытка будет удачной. Ведь все еще неизвестно, что там будет за информационная составляющая. Известно лишь, что там будут повторы развлекательной продукции украинских телеканалов. Я считаю, что большинство из них некачественные. Кроме того, люди на оккупированной территории уже видели их, во-вторых, они не будут смотреть некачественный продукт. А качественной у нас не хватит", - отметил Куликов.

Эксперт призвал тех, кто готовит канал для Донбасса, снимать сериал о том, что действительно происходило и происходит в Украине.

"Необходимо, чтобы там были реальные проблемы украинского народа, известные люди, украинская валюта и номерные знаки. Там также должны выступать разные эксперты, которые будут и ругать, и хвалить Зеленского и Порошенко. Тогда такая вот новизна этого продукта уже может привлечь к себе аудиторию", - резюмировал Андрей Куликов.

Напомним, сколько каналов в Украине удалят навсегда.

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