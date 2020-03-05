Журналист Андрей Пальчевский заявил, что Украина не готова к эпидемии коронавируса

Об этом он рассказал в видеоинтервью Politeka (Чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца). По его словам, главная проблема Украины сегодня – это не назначение прокурора и не очередная смена караула рядом с Банковой, а коронавирус.

«Мы абсолютно к нему не готовы, нас обманывают, когда говорят, что его нет в Украине. Что всего четыре случая. Я могу сказать из своего личного опыта. Мне только что звонила женщина, которая переболела двусторонним воспалением легких после перенесенного гриппа. И ее ребенок 14 лет с температурой 40 пролежал четыре дня тоже с воспалением», - отмечает журналист.

Пальчевский считает, самое подлое в нашей стране, что мы не можем сделать тест.

«Это возмутительно, что не создан никакой штаб. Итальянцы сейчас делают по 10 тысяч исследований в неделю. А мы сделали штук 10 на всю Украину. И сейчас, если, не дай Бог, забьется система здравоохранения больными пневмонией. Что делать остальным? Как разделять людей, которые лежат с ОРЗ и коронавирусом. Они же все вместе лежат», - объясняет Пальчевский.

Журналист отметил, что хотел бы своими словами вызвать настороженность у украинцев. По его словам, некоторые детские доктора рассказывают, что надо проветривать автобусы и все будет хорошо, а тем временем, в мире применяют более жесткие меры.

«Посмотрите, что происходит в мире. Итальянцы закрыли школы, отменили футбольные матчи, все отменено, общественный транспорт не ездит. Люди ведут себя крайне насторожено. В штате Калифорния сегодня объявлено чрезвычайное положение. Количество больных американцев 150», - рассказывает журналист.

Он напомнил, что в США заболели те, кого американцы вернули из Японии и разместили по базам. В основном вирус пошел от тех, кого выпустили после обсервации.

«Мы не знаем об этом вирусе. Только сегодня мы узнали, что есть два штамма вируса. А у нас преподносят так, что болеют только пожилые люди, ничего страшного. Я хотел бы сказать: берегите себя, мойте руки, меньше ходите», - заявил Пальчевский.

Подводя итог, он подчеркнул, что нам просто необходимы тест-системы. Этим, по мнению эксперта, должен заняться новый глава Минздрава.

Напомним, что Пальчевский разгромил команду Зеленского: «Власть дорого заплатит за сволочизм, который они нам устроили».

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