Нинішня влада «дорого заплатить» українцям у разі спалаху епідемії коронавіруса в країні. Справа може дійти навіть до зміни правлячої верхівки

Як повідомляє Politeka, про це у своєму новому відеозверненні розповів український телеведучий Андрій Пальчевський. Він звернув увагу на те, як дивно виглядає той факт, що смертельний китайський вірус поширився вже практично по всій Європі, проте в Україні поки що не зафіксовано жодного випадку зараження.

«По мірі того, як в Європі не залишилося країн, де не переміг би вірус – тобто він зайшов у всі – залишилася тільки одна територія, керована нашими чудовими владою, які придумали історію про те, що у нас вірусу немає. Те, що вмирають люди, зараз буде списуватися на все, що завгодно, а далі підемо по Чорнобильському шляху», - попередив ведучий.

Він упевнений в тому, що нездатність впоратися з ризиком епідемії стане критичним ударом для нинішньої влади.

«Треба розуміти, що за це заплатить влада. Це зрозуміло, що вони закінчаться одразу, як тільки почнеться епідемія, якщо вона почнеться», - підкреслив Пальчевський.

Він вважає, що коронавірус представляє серйозну небезпеку для України, і в нинішніх умовах народ не може розраховувати на адекватну допомогу від уряду.

«Заплатить дорого влада за цей сволотість, який вони нам влаштували…Як завжди народ залишиться один на один з проблемою. Змінюються президенти, змінюються уряди, а все ті ж сволота роблять з нами все, що хочуть», - додав Пальчевський.

Він порадив українцям бути обережними, мити руки і менше бувати в людних місцях.

До цього ми писали про те, що Пальчевський заявив, що Зеленський зробив фатальну помилку ще під час формування свій команди.

«Володимир Зеленський допустив помилку вже на етапі формування своєї команди. Він наблизив до себе одну людину. Цей наближений запустив інших людей, які, як павуки, сплели непробивну павутину».

Брешут??? брешут о вирусе... уроды! Gepostet von Андрей Пальчевский am Montag, 2. März 2020

Нагадаємо, Пальчевський розкрив головну біду Зеленського: "Як павуки, сплели...".

Як повідомляла Politeka, команді Зеленського винесли жорсткий вирок, Пальчевський не стримався.

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