С точки зрения экономики - Украину ждет тяжелый и неспоконый год

Как сообщает Politeka.net, экономист Анатолий Амелин рассказал для Politeka on-line, что ждет украинскую экономику в будущем (чтобы посмотреть видео доскрольте до конца страницы).

По словам эксперта, Украина - это страна, которая зависит от экспорта солевых активов. График цен на нефть перестал коррелировать с графиком цен на другие активы, в том числе и на солевые. Это означает искусственность процесса снижения цен на нефть. На этом фоне он объяснил, что будет с ценой на продукты питания.

"А спрос на продукты питания не будет падать, этому способствует глобальное потепление, а во время кризиса люди привыкли откладывать запасы. Именно из-за этого не будет снижения цен на продовольственные продукты. Единственный момент: если в Украине будет засушлевый год, то может упасть урожайность", - отметил Амелин.

Также он прогнозирует, что заробитчанам в этом году придется очень туго.

"В этом году мы столкнемся с обслуживанием внешних долгов, у нас сократится поступление от заробитчан, ведь многие из них едут на 90 дней, потом возвращаются. Многих из них могут не пустить во второй раз. Многие из них вернутся в Украину не имея работы, поэтому будет всплеск безработицы", - рассказал экономист.

Ко всему прочему, он добавил, что на этом фоне могут начаться общественные беспорядки, которые будут использованы для шантажа украинской власти.

"Сделаем выводы, как видите можно ожидать в этом году: безработицу; девальвацию, в следствии снижения выручки за экспорт; дефолт", - подвел итоги Амелин, добавив, что Украине будет полезным договориться с МВФ.

Напомним, украинские заробитчане столкнулись с новой проблемой.

Как сообщала Politeka, деньги заробитчан спасают украинскую экономику.

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