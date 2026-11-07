Прогноз погоди на тиждень у Дніпропетровській області з 8 по 14 листопада обіцяє стрімку зміну температури: від +5° на початку тижня до +17° у суботу, 14 листопада.

Попередній тижневий прогноз для регіону вже попереджав про дощі, а новий тиждень з 8 по 14 листопада принесе ще й стрімку зміну температури — від +5° до +17°.

За прогнозом синоптиків Українського гідрометцентру, денна температура протягом тижня коливатиметься від +5° до +17°.

У неділю, 8 листопада, повітря прогріється лише до +5°, а вночі похолодає до -1°. Хмарність мінлива, опадів синоптики не прогнозують.

У понеділок, 9 листопада, температура втримається на тій самій позначці +5° вдень, вночі ж термометри покажуть -1°. Хмарність залишиться мінливою, без опадів.

У вівторок, 10 листопада, стовпчики термометрів піднімуться до +6° вдень, а вночі очікується +2°. Хмарність мінлива, опадів не передбачається.

У середу, 11 листопада, повітря прогріється до +8°, вночі похолодає до +1°. Небо вкриють хмари з проясненнями, і синоптики прогнозують можливі опади.

У четвер, 12 листопада, денна температура утримається на позначці +8°, а нічна підніметься до +6°. Хмарно з проясненнями, без опадів.

У п'ятницю, 13 листопада, повітря помітно прогріється — до +13° вдень, вночі ж очікується +6°. Хмарно з проясненнями, можливі опади.

У суботу, 14 листопада, тиждень завершиться найтеплішим днем — до +17° вдень і +13° вночі. Хмарність мінлива, синоптики прогнозують можливі опади.

Найтеплішим днем тижня стане субота, 14 листопада, коли повітря прогріється до +17°, а найхолоднішими — неділя та понеділок, 8 і 9 листопада, з денною температурою +5°. Перепад температур за тиждень сягне 12°. Опади синоптики прогнозують у середу, 11 листопада, п'ятницю, 13 листопада, та суботу, 14 листопада.

Через такий відчутний перепад температур синоптики радять мешканцям області одягатися за принципом багатошаровості та не забувати про теплий одяг, особливо людям похилого віку. У дні з можливими опадами — середу, п'ятницю та суботу — варто взяти з собою парасольку та бути обережними за кермом через слизьку дорогу.

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