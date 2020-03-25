Введение режима чрезвычайной ситуации в Украине из-за пандемии коронавируса может помочь замедлить распространение инфекции

Такое мнение в эфире Politeka-Online озвучил основатель сайта Politicus Vulgaris Сергей Лямец. Чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца.

Украина, подчеркнул он, станет не первым государством в мире, где могут его ввести, и это не так уж и плохо.

«Если в Китае это сработало, если в Италии это работает, в Москве, значит, в этом что-то есть. Глядя на то, что в цивилизованных странах и разумных обществах принимаются такие меры безопасности, следует это использовать», – подчеркнул он.

Что же касается распространения коронавируса в Украине, то, уверен гость эфира, существует огромная проблема в том, что люди еще до конца не понимают его опасности. Они ездят без масок и перчаток в транспорте, нарушают условия карантина и свято верят, что их инфекция обойдет стороной.

«Людей, которые не слышат слов, жизнь начинает учить более доходчивыми методами. Как только произойдут две-три смерти, а это объективная реальность во время таких эпидемий, и все узнают, что умершие люди не носили маски и рукавички, то даже при посадке картошки будут таскать маски», – отметил Лямец.

По словам эксперта, китайские специалисты прогнозируют, что разгул коронавируса будет продолжаться до двух лет. И это время, когда жизнь каждого человека на земле необратимо меняется.

«Сейчас люди все больше физически изолируются, но возрастает активность онлайн. Опыт показывает, что человечество все больше сдвигается в сторону информационного общения. То есть эпоха, где мы передвигались физически из одной точки в другую, отходит в сторону. Если эпидемия продлится два года, да пусть даже полгода, мы больше врастем в информационную сторону этого мира», – резюмировал гость эфира.

Ранее мы писали о том, что итальянский ученый Гуидо Сильвестри назвал сроки формирования иммунитета против коронавируса у людей. По его словам, для этого понадобится от полугода до года. Вакцина же от инфекции появится не ранее осени, а учитывая необходимость клинических испытаний, на это может уйти до 18 месяцев.

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