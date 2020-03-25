В связи с огромными темпами распространения опасного вируса Covid-19 в Украине был введен общенациональный карантин. Вместе с этим появились ограничения и запреты на работу множества предприятий, в том числе и банков.

С 12 марта по 3 апреля (предварительно) в Украине действует карантин. Банковская система, как одна из основных артерий страны, была подвержена серьезным испытаниям. Дефицит наличных, сотни закрытых отделений, ограниченные часы работы, длинные очереди — это лишь вершина айсберга.

Источник: focus.ua

Обязанности банков во время карантина

Национальный банк Украины обязал работать все основные (ключевые) отделения банков, а также гарантировал украинцам наличие средств в банкоматах. Согласно распоряжению государства, все банки должны:

обеспечить бесперебойную работу онлайн-банкинга, контакт-центров, главных отделений по работе с клиентами;

обеспечить стабильную инкассацию и продолжить все виды сотрудничества с функционирующими магазинами.

Банкам запрещено начислять, а также взыскивать неустойки, всевозможные виды штрафов и пени за задержки выплат (относится к потребительским кредитам и оплате ЖКУ). Также нельзя манипулировать процентной ставкой, повышать ее.

Рекомендовано дистанционно измерять температуру клиентов, реализовывать право на отказ по обслуживанию (если имеются симптомы коронавируса), максимально задействовать отделения в спальных районах городов.

Источник: ada-adv.kz

Особенности работы конкретных банков

На время карантина "ПриватБанк" ввел несколько правил:

обмен валют осуществляется только в режиме онлайн;

наличные в иностранной валюте сможет получить ограниченное количество людей (те, у кого есть наличные депозиты с истекающим сроком), что аргументируется отсутствием авиасообщения (поступления наличных);

срок некоторых карт будет продлен на три месяца;

с 12:30 до 13:30 во всех отделениях будет санитарный час (обеззараживание помещения);

в отделении не может находится более 3-5 людей (в зависимости от площади), все остальные будут ждать свою очередь на свежем воздухе.

Некоторые из этих норм приняли и другие украинские банковские учреждения.

Источник: twnews.com.ua

"Ощадбанку" также не хватает наличной валюты, при этом, ограничений пока что нет. Закрыты множество отделений, изменены время работы, добавлен санитарный час. В помещение банка могут заходить одновременно от 3 до 5 человек, сохраняя при этом дистанцию более 1 метра. При признаках болезни в банк вход запрещают.

"Укрэксимбанк" ввел ограничения на пролонгацию депозитов, продажу, покупку и даже перевод валюты. С 23 марта во всех отделениях будет ограничена работа, введен технический перерыв.

"Райффайзен Банк Аваль" вовсе прекратил валютные транзакции непосредственно в отделениях, рекомендует воспользоваться онлайн-сервисом. В кассе можно забрать заказанную заранее наличность, например, доллары или евро. Более того, чтобы посетить отделение, нужно предварительно прозвонить в Call-центр банка и записаться. Режим работы также сокращенный (в крупных городах с 10:00 до 16:00, перерыв с 13:00 до 14:00, в маленьких населенных пунктах с 9:00 до 15:00, перерыв такой же).

Главы "Альфа-Банка" также перевели все валютные операции на просторы Интернета. Было закрыто 45 отделений в разных городах. График работы: с 9 утра до 18 вечера, с перерывом на обеззараживание с 13:00 до 14:00. Выходные суббота и воскресенье. Ограничение количества посетителей в помещении свелось до соблюдения дистанции в 1 метр, обязательно быть в масках. Купить валюту в отделениях не получится, а вот продать — всегда пожалуйста. Ограничения к онлайн-банкингу не дошли, более того, была добавлена функция конвертации американского доллара в евро.

Источник: realukraine.net

"ПУМБ" и вовсе перестал выдавать кредиты наличными и оформлять кредитные карты. Было закрыто множество отделений, в том числе в Киеве. Все открытые центры работают с 10:00 до 16:00 (с часу дня до двух перерыв). Касса функционирует только до 15:30. При всем этом, каждые несколько часов отделение закрывают на 15-минутку, чтобы осуществить полную дезинфекцию. В некоторых городах ПУБМ работает на два часа дольше (касса также). В отделение нельзя заходить более 3-5 посетителям одновременно, дистанция не менее одного метра.

График работы "ОТП Банка": 9:00-17:00, в кассу попасть можно с 9:30 до 16:00. Банк мотивирует клиентов пользоваться онлайн-сервисом.

"Укрсиббанк", как и другие, ввел ограничение на одновременное посещение клиентами отделений — до 3-5 человек. С часу до двух перерыв, график работы: с 10 утра до 4 вечера.

"Укргазбанк" также ввел защитные меры, но особо не изменил трудовые будни своим сотрудникам. Отделения постоянно обрабатывается антисептиками, клиенты проходят осмотр на повышенную температуру и получают обеззараживающие средства для обработки рук, работники банка получили индивидуальную защиту. Практически в каждом отделении есть устройства для очистки наличных. Клиентам вход доступен только в маске.

"Креди Агриколь Банк" ничем не отличился: был введен санитарный час, основная очередь клиентов находится на улице. График работы: с понедельника по пятницу с 9 утра до 5 вечера. Пока что закрыто 17 отделений, но остальные трудятся в режиме повышенной безопасности. В каждом городе открыто хотя бы одно отделение.

"ТАСкомбанк", "Правекс Банк", "Глобус Банк", "Идея Банк" приняли такие же меры безопасности: обрабатывают помещения, сокращают максимальное количество людей в помещении, трудятся с 10:00 до 16:00 только в будние дни. А вот Банк «Пивденный» и вовсе заморозил деятельность 22 своих отделений из 98, ввел целых три санитарных часа.

Источник: open4business.com.ua

Посещайте банки и другие заведения, где постоянно собираются люди, только в особо важных случаях. Старайтесь пользоваться всеми услугами в режиме онлайн. Перед непосредственным визитом в отделение, уточняйте правила его работы, они могут меняться в зависимости от местных условий (сколько посетителей приходит, какой уровень опасности, какая площадь помещения и т.д.). Более детальную информацию получайте в контакт-центрах своих банков (список номеров телефонов указан на каждом сайте без исключения).

Общая информация о вирусе Covid-19 в Украине:

число заразившихся близко 100, 3 летальных исхода, 1 выздоровевший;

16 марта была закрыта граница для иностранцев;

18 марта была остановлена работа железнодорожных, авиа и автобусных междугородных пассажирских перевозок.

Также усугубляются меры пресечения деятельности запрещенных центров: магазинов, развлекательных заведений, саун и т.д. В скором времени закроют все точки, попавшие под запрет.

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