Есть определенные условия, при которых могут ввести режим ЧП

События в Украине могут пойти по сценарию Испании и Италии, но все еще есть шанс избежать этого

Как сообщает Politeka.net, такое мнение в интервью Politeka on-line выразил экс-народный депутат Верховной рады Украины VIII созыва Игорь Мосийчук (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Также он назвал условия введения чрезвычайного положения в Украине из-за вспышки "уханьского" вируса.



"Думаю, когда вводить ЧП и комендантское время, будет видно на протяжении двух ближайших недель. Если сценарий пойдет по примеру Италии или Испании, то придется вводить", - высказался экс-нардеп.

Кроме того, он обратил внимание на то, что все чаще в мире происходят беспорядки из-за долгого карантина. Такое развитие событий он прогнозирует и в Украине. Также экс-нардеп отметил, что у украинской власти все еще есть шанс избежать таких событий, но нужно действовать быстро и делать все возможное, чтобы украинцы были довольными.

"Жизнь украинцев изменится в ближайшее время. У нас могут быть беспорядки, это наиболее вероятный сценарий событий в Украине, учитывая бессилие наших правоохранительных органов. Украинская власть, чтобы избежать такого сценария, должна не прогибаться под МВФ, ставать у позу "зю" и не заниматься внутренними ссорами, которые у нас происходят каждый день. Нет, она должна бросить все свои силы и организовать работу украинцев таким образом, чтобы избежать распространения вируса", - отметил Мосийчук.

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