Робота ряду міністрів викликає невдоволення у президента України Володимира Зеленського

Таку думку в інтерв'ю Politeka on-line висловив екс-народний депутат Верховної ради України VIII скликання Ігор Мосійчук. (щоб переглянути відео, доскрольте сторінку до кінця)

"Є інформація, що є ряд міністрів, робота яких викликає невдоволення у президента. Я не президент, тому не буду називати прізвищ, але я скажу так: наприклад є кілька міністрів, які є подразниками для всього українського суспільства. Той таки Тимофій Милованов, який своїми законодавчими ідеями викликає негатив у суспільства.", - заявив екс-нардеп.



Також він виділив ще одного кандидата, який може покинути свій пост.



"Є такий міністр юстиції Денис Малюська у якого під юрисдикцією місця позбавлення волі. За останні п'ятнадцять днів відбулося п'ять бунтів. Якщо мені сказали, що таке відбудеться 25 колонії Харкова, то я б не повірив. Людина фотографується сидячи з ногами на столі, а в цей час відбуваються бунти в місцях позбавлення волі", - дивується він.

За його словами кадрові перестановки не просто назріли, а вже перезріли.

"Будемо чекати 24 числа, що запропонує президент країни", - підсумував він.

Раніше політолог Руслан Бортник заявив, що відставка уряду цілком можлива і відбудеться восени.