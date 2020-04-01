Президент Украины Владимир Зеленский и Верховная Рада пошли против желания украинского народа в то время, когда в стране происходит дефолт
Как сообщает Politeka.net, такое мнение в интервью Politeka on-line выразил экс-народный депутат Верховной рады Украины VIII созыва Игорь Мосийчук (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
По его словам, Украина уже сейчас находится в состоянии дефолта, но вместо того, чтобы исправить ситуацию, украинская власть принимает законы, которые рушат государственность Украины.
"Украина уже находится в состоянии дефолта. Украина перешла черту и оказалась де-факто в дефолте. В то же самое время, парламент предлагает утвердить законы, которые еще больше разрушают государственность страны", - отметил Мосийчук.
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По его мнению, самым катастрофичным законом, который разрушит Украину стал "закон о рынке земле". Он утверждает, что его продвигал Зеленский, совершая фатальную ошибку, которая несет опасность для Украины.
"Земля - это самое большое сокровище украинской нации. Пользуясь карантином, не посоветовавшись с украинцами власть принимает "закон о земле". Зеленский сейчас предлагает сдать украинскую землю в ломбард, а депутаты, нарушая регламент и Конституцию, из-за истерики и хотелок Зеленского, должны за него были голосовать, ведь президент их заставил. Президент буквально нанес удар в спину украинского народа", - упрекнул экс-нардеп украинскую власть.
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