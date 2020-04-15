Пожары в Чернобыле являются обычной схемой по отмыванию средств, а стоит за этим непосредственно государственный аппарат

Об этом в эфире Politeka On-line рассказал лидер лидер Национального корпуса Андрей Билецкий (чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца).

«Мы должны понимать следующие вещи: это самый большой пожар в Чернобыльской зоне со времен взрыва в ЧАЭС. Уничтожены 12 сел,. Чернобыль-2 - военный городок. То есть, множество туристической инфраструктуры Чернобыльской зоны. Это была уникальная памятка человеческой трагедии. Тепер это уничтожено. Сначала года всего уничтожено 18 гектаров леса в Украине. Это фантастические цифры. При таком выгорании у нас вообще лесов не останется. Уже до конца этого года», - отметил он.

При этом власти и силовики, утверждает Билецкий, нагло врут украинцам.

«Прямо в глаза. И я не понимаю, как это можно делать. Но у них получается. Каждый пожарный в ЧАЭС знает, откуда каждую весну приходят эти пожары. Схема очень простая: вырубается лес, который вывозят в лесопилки. А каждую весну поджигается участок, чтобы скрыть вырубку этого леса. В этом году вся эта история повторилась. И вышла из-под контроля, из-за суперсухой зимы. И привела к ужасным последствиям», - уточнил он.

В то же время Билецкий уточнил, что пожар в Чернобыле – это лишь 5% от всей пожаров в Украине.

«Все остальное - это огромные средства, за которыми стоит непосредственно государственный аппарат, который на этом зарабатывает. Вот это основная причина пожара в Чернобыльской зоне. Да и всех остальных пожаров в Украине», - подчеркнул он.

Напомним, чернобыльский пожар перекинулся на жилые дома, началась эвакуация: что с уровнем радиации.

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