"Пацаны, как и тогда, первые поехали спасать людей"

Украинцы восхищаются и благодарят бойцов ГСЧС, которые вот уже больше 10 дней борются с масштабными пожарами в Чернобыльской зоне

Как передает Politeka.net, в сети появилось фото со спасателями, которые от усталости валятся с ног и спят прямо на земле в перерывах между работой. Фото настолько поразило украинцев, что реакция соцсетей не заставила себя долго ждать:

"Я благодарна этим ребятам,Спасибо !!!"

"Ребята дышат радиацией из-за безголовых людей!"

"Парни молодцы !"

"Тримайтесь хлопці!"

"Они спасли каждого из нас..."

"Пацаны, как и тогда, первые поехали спасать людей. И тогда на них практически положили, как и сейчас ...( Здоровья им Береги их Господи"

"Милые наши спасатели-пожарные! Спасибо огромное за Ваш нелегкий труд в максимально жестких условиях. Желаю здоровья, удачи и высыпаться дома, потому, что никуда не нужно ехать и ничего не нужно тушить!"

"Герои нашего времени!"

Кроме того, в сети появились истории спасателей об опасных моментах, возникших во время тушения пожаров.

Так, водитель-спасатель Алексей Литвиненко из Бородянской бригады №31 рассказал, как спас от огня КамАЗ: "Мы стояли в 30 метрах от огня. Ребята тушили, а я у машины стоял. И кусок дровинячки падает. Уже под машиной горит. Я бегом погасил. Мы просто должны были бежать, чтобы не спалить ту же машину. Очень страшно".

Согласно оперативной информации пресс-службы ГСЧС, по состоянию на 14 апреля, в Зоне отчуждения нет открытого огня, наблюдается незначительное тление лесной подстилки отдельными очагами.

Всего к тушению пожаров в Чернобыльской зоне привлечено 500 человек и 110 единиц техники, в том числе 3 самолета и 3 вертолета.

Ранее мы сообщали, по данным директора Регионального Восточноевропейского центра мониторинга пожаров Сергея Зибцева, следующий пожар в Чернобыльской зоне может возникнуть уже через неделю.

"У нас обычно пожары начинаются после 20 апреля. То есть через 10 дней нужно ожидать вторую волну", - отметил эксперт.

Напомним, чернобыльский пожар перекинулся на жилые дома, началась эвакуация: что с уровнем радиации.

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