Российская Федерация использует в Украине некий "штамп пропаганды", чтобы переместить внимание от злодеяний страны-агрессора

Как сообщает Politeka.net, таким мнением в интервью Politeka online поделился политолог Валентин Гладких (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

По его мнению, сейчас Россия делает все для того, чтобы все вокруг поверили якобы Украина сама отдала РФ кусок территории. Он отметил, что Украину могут ждать проблемы из-за того, что Россия включила пропаганду на полную катушку.

Также политолог назвал имя человека, который сдал Крым, отметив, что им был не Порошенко, ведь на тот момент он не имел полномочий этого сделать.

"Порошенко не был еще президентом, когда Крым забрала Россия, он просто исполнял роль народного депутата и был кандидатом в президенты. У него не было даже полномочий, чтобы сдать Крым Путину. Функции президента тогда исполнял Турчинов, к нему и все вопросы дожны быть. А Порошенко сейчас допрашивают, как свидетеля этого всего. Поэтому давайте поменьше штампов Кремля", - отметил Гладких, добавив, что именно Россия расшатывает эту историю.

"Россия использует штамп российской пропаганды, перемещая фокус внимания от себя, с момента аннексии Крыма, на нас. То есть - это были их преступные действия, они аннексировали территорию другого суверенного государства, но они хотят представить ситуацию так, словно не они у нас Крым забрали, а якобы Украина им что-то отдала, поэтому нас могут ожидать проблемы", - отметил эксперт.

Он также добавил, что это абсолютно лицемерная и лживая позиция на которую не нужно вестись, ведь полная ответственность за аннексию Крыма лежит на Российской Федерации.

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