Кремль не відмовлявся від своїх планів щодо окупації України
Про це пише Politeka.net.
Тривожну інформацію у своєму Facebook повідомив глава Центру оборонних реформ Олександр Данилюк.
За його словами, країна-агресор почала масштабну інформаційну кампанію для дестабілізації ситуації на півдні України, використовуючи при цьому спецслужби.
Скандальна заява Зеленського, новий курс долара і продовження карантину – головне за ніч
З доларами пора бігти в обмінник, експерт НБУ здивував порадою по курсу валют: "Це вигідніше"
«Солодка парочка»: Лорак возз'єдналася з Кіркоровим заради щастя дочки, Лобода не витримала
ПриватБанк змінив правила зняття грошей з карт: важлива заява, щоб отримати готівку...»
"В рамках спеціальних заходів впливу, спрямованих на дестабілізацію України та подальше відділення її окремих регіонів, російськими спецслужбами здійснюється рекламна кампанія в соціальних мережах, покликана заохотити жителів півдня України, а особливо Бессарабії, до отримання російського, румунського і молдавського громадянства", – попередив експерт.
Данилюк також додав, що спецслужби Росії з цією метою відкрили у сусідній Молдові організацію, яка консультує українців у питаннях отримання другого громадянства. Експерт не сумнівається, що ця спецоперація може погіршити українсько-румунські відносини.
"В 2014 році на заході Одеської області російськими спецслужбами вже була зроблена спроба організувати сепаратистсько-терористичну організацію "Бессарабська народна республіка", – резюмував Данилюк у своєму Facebook.
Раніше ми розповідали, чому Володимир Путін зважився на агресію проти України.
За словами журналістки Кетрін Белтон, під час роботи в німецькому Дрездені Путін отримав важку психологічну травму. Вона загострилася у 2004 році, коли в Україні почалася "Помаранчева революція".
Вона також додала, що у 2014 році Путін "показав своє справжнє обличчя" під час анексії Криму та окупації Донбасу.
Нагадаємо, Путіна засікли за ганебним заняттям, кадри потрапили в мережу.
Як повідомляла Politeka, Путін розлютив росіян витівкою під час карантину, мережа кипить.
Також Politeka писала, що Путін оконфузився з новим покаранням для пенсіонерів, кадри облетіли мережу.