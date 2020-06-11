Кремль не відмовлявся від своїх планів щодо окупації України

Про це пише Politeka.net.

Тривожну інформацію у своєму Facebook повідомив глава Центру оборонних реформ Олександр Данилюк.

За його словами, країна-агресор почала масштабну інформаційну кампанію для дестабілізації ситуації на півдні України, використовуючи при цьому спецслужби.

"В рамках спеціальних заходів впливу, спрямованих на дестабілізацію України та подальше відділення її окремих регіонів, російськими спецслужбами здійснюється рекламна кампанія в соціальних мережах, покликана заохотити жителів півдня України, а особливо Бессарабії, до отримання російського, румунського і молдавського громадянства", – попередив експерт.

Данилюк також додав, що спецслужби Росії з цією метою відкрили у сусідній Молдові організацію, яка консультує українців у питаннях отримання другого громадянства. Експерт не сумнівається, що ця спецоперація може погіршити українсько-румунські відносини.

"В 2014 році на заході Одеської області російськими спецслужбами вже була зроблена спроба організувати сепаратистсько-терористичну організацію "Бессарабська народна республіка", – резюмував Данилюк у своєму Facebook.

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Вона також додала, що у 2014 році Путін "показав своє справжнє обличчя" під час анексії Криму та окупації Донбасу.

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