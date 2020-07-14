Переизбрание действующего мэра Киева Виталия Кличко обернется для города настоящей трагедией

Об этом в эфире Politeka On-line рассказал лидер партии «Рідна країна» Николай Томенко (чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца).

«Мы критикуем Кличко. Нашей команде не три и не пять месяцев. Фактически, речь идет о достаточно жесткой системе оппозиционных действий на протяжении всего срока его пребывания мэром. Мы хотим, чтобы застройщики не руководили Киевом. Чтобы друзья Кличко не получали бюджетные средства. Их нужно направить простым гражданам. Чтобы Киев был не центром сек*-туризма, а столицей образования, культуры, спорта и так далее», — отметил он.

И наоборот, утверждает Томенко, переизбрание Кличко обернется для Киева настоящей катастрофой.

«Задача - сбить действующую систему, коррумпированную. Про технических кандидатов - есть такая проблема. Боюсь, чтобы технические кандидаты от "слуги народа" и "Батькивщины" не создали ситуацию, когда вновь остается Кличко. Это он уже пятый раз баллотируется. Если это произойдет - у нас будут самые дорогие велодорожки, песок из-за границы и часы Кличко за наши деньги», — подчеркнул он.

Напомним, Кличко предупредил об ужесточении карантина в Киеве: "Не хочу никого пугать, но...".

Также мы писали, что пиар-ход Кличко обойдется киевлянам в миллиарды, люди вышли на улицы: "Забыл все обещания".

Ранее Politeka сообщала, что Кличко разгневал киевлян оправданием за плохие дороги: "В наследство получили".