Украинцам не стоит вмешиваться в личную жизнь Владимира и Елены Зеленских, так как это их личное дело

Как сообщает Politeka.net, такое мнение озвучил журналист, основатель и главный редактор – Politicus.pro Сергей Лямец в интервью Politeka online (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

Отвечая на вопрос интервьюера о том, почему Елена Зеленская не появляется на публике после болезни, журналист ответил:

"Эта ситуация связана с личной жизнью президентской пары, и мы туда не должны сунуть свои руки и взгляды", - считает он.



Как пример того, чем должна заниматься первая леди, он привел Марину Порошенко, которая в свое время взяла под покровительство "Украинский культурный фонд".

"Так делают первые леди во всем мире - занимаются гуманитарными сферами. Я желаю в этом смысле Елене Зеленской не стеснятся. Это плюс в карму по-любому и в этом нет ничего плохого. Ей нужны простые вещи, а не дороги. Этого и ждут от первой леди", - отметил журналист.

Ранее мы писали, что Зеленский считает - его супруга часто стает жертвой безосновательной критики. В частности он вспомнил ситуацию с врачом, который потребовал у Елены Зеленской 300% надбавку к зарплате, после того как получил от нее письмо.

"Эту надбавку могут получать только врачи, боровшиеся с вирусом, которые рисковали своей жизнью ", - пояснил Зеленский.

Стоит отметить, что указанный врач работает в Нововолынской центральной городской больницы в Волынской области. По его словам, он жил на работе.

Напомним, Зеленская нашла себе нового "любимого", откровенное заявление первой леди: "Милый, не обижайся...".

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