Первая леди Елена Зеленская нестандартно поздравила Киев с очередным днем рождения

Соответствующее сообщение она опубликовала в своем Instagram, пишет Politeka.net.

В частности, она решила поздравить столицу с праздником, признавшись ей в любви в социальных сетях.

"У меня есть друг. Мы с ним вместе уже почти двадцать лет. Для меня это – половина жизни. Для него – мгновение. Самый красивый из всех! Я видела многих, но всегда люблю возвращаться к нему. Тот, кто с первого дня принял меня такой, как я есть, и подарил множество счастливых моментов... С Днем рождения тебя, дружище! Как тебя не любить, если ты мой?", - Зеленская написала в микроблоге.

Она также призвала ее родной Кривой Рог не обижаться после публичного "признания в любви".

"Кривой Рог, милый, не обижайся! Ты также юбиляр (245 – не шутки). Поздравлю лично, когда приеду. Родственников можно приветствовать только так!", - резюмировала первая леди в своем Instagram.

"Красиво", "Очень трогательно", "С днем рождения вашего друга)", "Поздравляю. С приветом из Сибири", "Очень красивое поздравление", "Как красиво", "Очень круто! Поздравляю! Вы красиво пишите и говорите. И смотреть на вас очень приятно всегда", "Это так красиво", - отреагировали украинцы на сообщение Зеленской.

Ранее мы рассказывали о том, что украинцам показали масштабы богатства Зеленских. В частности, глава государства обнародовал декларацию.

Так, за прошлый год доходы главы государства и членов его семьи составили 28 602 468 грн. Налогов они уплатили на сумму 3 миллиона 600 000 гривен.

У жены Зеленского Елены зарплата выросла. В частности, в 2019 году семья президента получила денежные средства в счет погашения стоимости облигаций внутренней государственной ссуды на общую сумму 5,1 млн грн и осуществила расходы на приобретение ОВГЗ в сумме 5,2 млн грн.



Зеленский задекларировал 4 миллиона 423 000 гривен, которые были получены от продажи недвижимого имущества в городе Киеве, на улице Большой Васильковской, что принадлежало его жене.

Кроме того, семья президента осуществила продажу корпоративных прав всех двенадцати украинских предприятий семьи Сергея Шефира на сумму 246 тысяч 144 гривны



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