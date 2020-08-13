Общественный деятель Андрей Пальчевский прокомментировал ситуацию в Беларуси

Свои мысли поэтому поводу он озвучил в эфире концептуально-политической программы KARASsment на канале Политека онлайн. (Чтобы посмотреть видео – проскролльте вниз)

«Первое, что меня удивило, это колличество людей, которые поддерживали Лукашенко после того, что случилось то, что случилось в Украине. Большое количество нашего населения, которое, казалось бы, по «майданом» занимает первое место в мире, я думаю... Мы, наверное, можем только с бурлящим вечно Ливаном посоревноваться…», - заявил общественный деятель.

Пальчевский подчеркнул, что Лукашенко кардинально отличается от Януковича.

«Не выступил ни Трамп, ни Меркель. Все было делегировано второму третьему эшелону. Почему? Потому что Беларусь и ее руководитель и в конкретном историческом условии это особое явление. Это узурпатор не типа Януковича. Если его можно узурпатором назвать. Он не создал олигархию, он не ограбил свой народ, как мы привыкли это видеть в нашей стране», - отметил он.

При этом Пальчевский добавил, что тут еще вопрос в том, что в данной ситуации меньшее зло: квазимонархия Лукашенко или передача власти.

«Лукашенко войдет в мировые учебники. В средине Европы, в средине почти 21го века. Существует анклав монархии и квазимонархии, полумонархии. На территории бывшего Советского союза при чем самая удаленная западная его часть. И этот лукасултанат вызывает сильное возбуждение у находящихся при власти лидеров. Потому что прецедент никто не отменял», - заявил Пальчевский.

Напомним, что Андрей Пальчевский высказался о карантинном бунте в Украине: "Справедливость должна быть абсолютной, закон един для всех"

Как сообщала Politeka, Андрей Пальчевский о ситуации в Беларуси: "Войдет в учебники всемирной истории

Также Politeka писала, что Пальчевский рассказал, как шикуют «слуги народа».