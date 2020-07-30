Общественный деятель Андрей Пальчевский рассказал, как «слуги народа» быстро устроили себе роскошную жизнь, придя во власть
Такое заявление он сделал в эфире телеканала 112 Украина. (Чтобы посмотреть видео – проскролльте вниз).
«Происходит какая-то метаморфоза с людьми, которые попадают во власть. Они даже в быту думают, что их не берет ковид, что ничего страшного, что заболеет супруга, дети, рядом сидящий министр. Это удивительное… не хочется уходить в метафизику. Удивительное мироощущение. Они становятся небожителями», - отметил общественный деятель.
Пальчевский также рассказал о неожиданном «покращенни» для одной из «слуг».
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«Я сегодня узнал о совершенно скромной еще до недавнего времени особе, депутате от партии Зеленского, что она переехала в трехэтажный особняк. Я ж не против, чтоб она переехала в особняк после каденции, показав, откуда деньги… Я все жду времени, когда я приду сюда и расскажу вам, что депутат от партии зеленых из трехэтажного особняка переехала в обычную квартиру на Борщаговке посмотреть, как люди живут. А трехэтажный особняк был там отдан куда-то, но у нас таких прецедентов не было», - отметил он.
Пальчевский добавил, что власть имущим стоит вести себя скромнее.
«Вы посмотрите, как они одеты… Они все выглядят, как с обложки, понимаете. А черти были еще год назад. И не стесняются. А почему не стесняются? Потому что на верху нет задающего тон генератора, которым должен быть первый или второй, я правда не знаю, кто у нас второй, человек в обществе. Не надо ездить на «Мерседесах», надо ездить на более скромных машинах. Не надо носить дорогие часы…», - подчеркнул Пальчевский.
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