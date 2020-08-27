Повышение минимальной зарплаты с 1 сентября не окажет существенного влияния на общую ситуацию в стране
Об этом в интервью Politeka Online заявил известный украинский экономист Андрей Новак.
"Если говорить, насколько это тяжело или не тяжело для государства, на сегодня 85% украинской экономики – это частный сектор. Основную нагрузку от повышения минимальной зарплаты будут нести частные работодатели", – сказал эксперт (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).
Новак считает, что этот шаг властей – исключительно предвыборная технология.
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"Раньше в бюджете на 2020 год никакого повышения минималки с 1 сентября не предусматривалось. Это спонтанная идея, которая, вероятно, возникла у кого-то из предвыборного штаба провластной политической силы, чтобы поддержать рейтинг этой политсилы, который, как видно по социологии, постоянно падает. Чтобы поддержать этот рейтинг и появилась такая социальная инициатива. Для бюджета страны – это небольшие затраты (от трех до пяти млрд гривен в государственном секторе)", – отметил Андрей Новак.
На уточняющий вопрос, за счет чего будет обещанное повышение зарплаты, экономист ответил, что по словам министра финансов – это сэкономленные средства на обслуживании государственного долга благодаря курсовой разнице.
"Дело в том, что в бюджете на 2020 год правительство заложило курс 29,2. А по факту – большую часть года мы имели курс около 26, сейчас – чуть больше 27. Как раз из этих сэкономленных денег правительство и планирует поднять минималку. К тому же, у нас в целом вырос дефицит бюджета со 100 до 300 млрд гривен. Это дефицит покрывается в основном через увеличение долга, как внешнего, так и внутреннего. И сейчас мы видим, что Минфин еженедельно выходит на долговой рынок и через облигации внутреннего государственного займа одалживает, одалживает и одалживает. Роста экономики нет, из-за последстлвий коронавируса практически во всем мире будет падение национальных экономик, в том числе и в Украине", – подытожил Андрей Новак.
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