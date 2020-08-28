Украинской власти не стоило "перегибать палку" с усилением карантина

Такое мнение высказал политический эксперт Андрей Золотарев в интервью Politeka Online.

По его словам, возможно, для усиления карантина есть основания с санитарно-эпидемиологической точки зрения, однако события в Черновцах свидетельствуют о том, что "не стоит перегибать палку".

Эксперт напомнил, что в Черновцах из-за усиления карантина выходили на акции протеста предприниматели, а полиция "ганялась за троллейбусами", потому что город был внесен в красную зону. При этом на Калиновский рынок правоохранители почему-то не пошли.

"Мне кажется, относительно закрытия страны и ряда карантинных мер - если принимается решение и оно не выполняется, над такой властью начинают смеяться", - сказал Золотарев.

По мнению эксперта, усиление карантинных мер может стать "контрольным выстрелом" в украинскую экономику.

Он напомнил, что весной и в начале лета из-за карантина очень пострадал малый бизнес, а сегодня ограничительные меры могут ударить по промышленному производству, что уже будет в разы серьезнее.

"Действительно может оказаться та ситуация, когда лекарство может оказаться страшнее болезни", - заявил он.

Также, по словам Золотарева, многие украинцы сегодня больше боятся умереть от голода, чем от коронавируса, и власть этого не понимает.

Напомнить, украинцам придумали новое жесткое наказание на карантине.

Как сообщала Politeka, украинцев срочно предупредили о новом жестком карантине, закроют все.

Также Politeka писала, что карантин в Украине ужесточают, в Кабмине сделали срочное заявление.