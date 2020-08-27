В Украине вновь обновили карантинные зоны, которые будут действительными в течение двух недель

Об этом у себя в Фейсбук написал министр Кабинета министров Олег Немчинов. По его словам, сегодня состоялось внеочередное заседание Госкомиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, на котором было решено заново распределить зоны, учитывая новые данным об эпидемиологической ситуации в Украине.

Отмечается, что новые зоны начнут действовать уже с 31 августа. Согласно опубликованному перечню городов, в "красную" зону попали новые города. В списке появился Ивано-Франковск, Калуш, Коломыя, Дубно, Измаил. Больше всего, согласно карте, от китайского вируса пострадали Ивано-Франковская, Черновицкая, Ровенская и Тернопольская области. Два города в Одесской области получили «красный» статус.

При этом существенная часть областей все еще остается в самой безопасной «зеленой» зоне. Несмотря на это, в Кабмине приняли решение расширить ограничения в «зеленых» зонах. Теперь даже там, где уровень заболеваемости низкий, будет запрещено проведение дискотек, работа ночных клубов, а также работа заведений общественного питания по организации досуга. Проведение концертов также будет запрещено, но их позволят проводить в заведениях культуры, для которых концерты являются основным видом деятельности.

Напомним, что украинцам придумали новое жесткое наказание на карантине: "Штраф для тех, кто заразился".

А еще Politeka писала, что Комаровский прибыл в Харьков и "обрадовал" горожан: "Мы заболеем все".

Также Politeka сообщала, что в Днепре ужесточают карантин, Шмыгаль сделал заявление: "Буду просить полицию применять жесткие...".